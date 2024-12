2025: Zinssenkungen und Wachstum prägen den Ausblick

Ein weiteres gutes Jahr für Technologiewerte und Aktien insgesamt war 2024: Die Renditen zeigten starke Aktienerträge. Angeführt wurde diese Entwicklung von den „Magnificent Seven“, den US-Mega-Cap-Technologiewerten, die die Outperformance der Aktien anführten. Im Gegensatz dazu lagen die Renditen von Staatsanleihen bei Null. Einige Ausnahmen gab es, beispielsweise Hochzinsanleihen mit ihren aktienähnlichen Leistungsmerkmalen.

Auf ein Jahr der Erholung in 2023 folgte ein weiteres Jahr des Wirtschaftswachstums und der Aktiengewinne im Jahr 2024, angeführt von den USA, die sowohl die Erwartungen als auch den Rest der Welt übertroffen haben.

Der Blick auf die Volkswirtschaften und Märkte zeigt, dass die meisten dieser Trends im Jahr 2025 intakt bleiben sollten.

Grafik 1: Marktentwicklung 2024 (Year-to-Date)

Quelle: Columbia Threadneedle Investments and Bloombers as a 4 December 2024. IG = Investment Grade, HY= High Yield, TIPS = Treasury Inflation protected Securities.

Zinssenkungen unterstützen eine anhaltende Outperformance der USA

Die „makellose Disinflation“ in den USA ist weiterhin auf Kurs. Die sinkende Inflation führt zu rückläufigen Lohnzuwächsen, selbst wenn die Realeinkommen zulegen. Die zurückgehende Inflation hat es der US-Notenbank auch ermöglicht, die Zinsen zu senken, was das Wachstum im Jahr 2025 unterstützen wird.

Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten mit republikanischer Kontrolle über den Kongress dominiert die Nachrichten aus den USA, insbesondere angesichts seiner radikalen Agenda. Unsere Einschätzung der wahrscheinlichen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und die Märkte deutet darauf hin, dass sich die Steuersenkungen und die Deregulierung positiv auf die Unternehmensgewinne in den USA auswirken werden und dass die Zölle wahrscheinlich weniger Auswirkungen auf die Inflation haben werden als befürchtet.

Die hohe und steigende US-Staatsverschuldung sowie das Haushaltsdefizit werden den Handlungsspielraum der neuen Regierung stark einschränken. Sie sind auch ein zentrales Risiko für die Wirtschaft und die Märkte, zumal beides keine Themen sind, auf das sich die Republikaner konzentrieren.

Grafik 2: Rezessionsängste scheinen übertrieben: Lockerung der Kreditvergabe-Standards. US-Kreditvergabe-Standards für kleine Unternehmen und reales US-BIP

Quelle: Macrobond Senior Loan Officier Survey, as of 04 December 2024

Wirtschaft der Eurozone erholt sich langsam und stetig

Die Wirtschaft der Eurozone hat 2024 die Erwartungen enttäuscht und entwickelt sich weiterhin zäh. Hauptursache dafür sind tiefgreifende strukturelle Probleme in Deutschland, die von der Regierung nicht adressiert werden. Dazu zählen die frühere übermäßige Abhängigkeit von günstigem russischem Gas, die starke Fokussierung auf den Automobilsektor sowie die erhebliche Abhängigkeit von Exporten nach China.

Aber nicht nur das verarbeitende Gewerbe oder Deutschland bremsen die Eurozone. Auch wenn diese strukturellen Probleme weiterhin eine Belastung darstellen werden, dürften wir 2025 einen anziehenden Konsum sehen, was Europa vor einer Rezession bewahren sollte. Die Beschäftigungsquoten sind hoch geblieben und das Lohnwachstum ist immer noch stark, sodass die Realeinkommen steigen. Die Verbraucher gewinnen an Vertrauen und beginnen bereits, Geld auszugeben.

Die Europäische Zentralbank senkt die Zinssätze in einem für ihre Verhältnisse ungewöhnlich schnellen Tempo. Sie spielt die Bedeutung des derzeitigen hohen Lohnwachstums herunter, weil sie die Risiken erkennt, die sich aus der erheblichen Belastung der Wirtschaft durch strukturelle Probleme ergeben.

Grafik 3: Die Verbraucher in Europa beginnen wieder zu konsumieren. Einzelhandelsvolumen der Eurozone, saisonbereinigt

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Bloomberg and Macrobondas of 04 December 2024

Sinkende Inflation und Zinsen stützen Aktien – aber es ist viel eingepreist

Die weltweit zurückgehende Inflation und die sinkenden Zinssätze machen Aktien attraktiv, vor allem in den USA, aber es ist bereits viel eingepreist. Wir sind jedoch nach wie vor positiv für Aktien gestimmt, denn die Geschichte zeigt, dass teure Aktien im Allgemeinen immer teurer werden. Erst bei einer breiten Marktkorrektur werden diese Bewertungsdiskrepanzen aufgelöst. Marktkorrekturen werden in der Regel durch eine steigende Inflation, eine Rezession oder einen Zusammenbruch der Anleihenmärkte ausgelöst. Wir sehen jedoch weder eine steigende Inflation noch eine Rezession am Horizont.

Die Renditen von Staatsanleihen sind zwar höher als die zuvor sehr niedrigen Niveaus, aber sie sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wir bevorzugen Hochzinsanleihen, auch wenn sich die Renditeprämie für das Kreditrisiko verringert hat, da diese Verringerung durch die sinkende Duration des Marktes, die das Ausfallrisiko reduziert, noch übertrieben wurde.

Grafik 4: US-Aktien sind aus guten Gründen teuer. Risikoprämie für US-Aktien (S&P 500-Gewinnrendite im Vergleich zu 10-jährigen US-Aktien)

Quelle: Macrobondas of 04 December 2024