Aktienchefin von Columbia Threadneedle Investments Anleger sollten das Ausmaß eines Konjunkturabschwungs 2024 nicht unterschätzen

Melda Mergen

Im Jahr 2024 können Inflation, Rezession, Wahlen und geopolitische Risiken Verwerfungen auf den Aktienmärkten auslösen. Statt in diesem Umfeld auf Wachstum oder Substanz, Large Caps oder Small Caps zu setzen, führt der Weg zum Erfolg im Jahr 2024 aus unserer Sicht über das Verwalten eines Portfolios, das trotz makroökonomischer Herausforderungen die Überrendite Alpha generieren kann. Aus folgenden Gründen fokussieren wir uns auf Fundamentaldaten:

Für längere Zeit hohe Zinsen werden klare Gewinner und Verlierer hervorbringen

In den USA scheinen die Zinsanhebungen der Fed auf einem Plateau angekommen zu sein. Doch angesichts einer hartnäckigen Inflation und bei relativ starkem Arbeitsmarkt und solidem Wachstum könnte die Fed eine längere Pause einlegen als erwartet. Die anhaltenden Bemühungen, die Inflation in Schach zu halten, wirken sich unmittelbar auf Unternehmen aus:

Erstens besteht ein erheblicher Einfluss auf die Nachfrage, da Verbraucher, die ihre Ersparnisse aufgebraucht haben, die höheren Kreditkosten zu spüren bekommen. Dies wird sich nicht nur auf die Unternehmen der zyklischen Konsumgüterindustrie auswirken.

Zweitens bleiben die Kosten der Geschäftstätigkeit auf hohem Niveau. Höhere Kreditkosten werden besonders für kleinere Unternehmen, die auf kurzfristige Finanzierungen ihrer Geschäftstätigkeit angewiesen sind, eine Herausforderung sein.

Und drittens wird sich die Preissetzungsmacht, die bei vielen Unternehmen für hohe Gewinne sorgt, wahrscheinlich abschwächen – den Unternehmen wird es schwerer fallen, ihre höheren Kosten auf die Verbraucher abzuwälzen.

Unserer Einschätzung nach besteht das größte Risiko für die Märkte darin, dass Anleger das potenzielle Ausmaß eines Konjunkturabschwungs unterschätzen. Dass es der Fed gelingt, ohne (möglicherweise schwere) Rezession zu ihrem Inflationsziel von 2 Prozent zurückzukehren, ist momentan eher unwahrscheinlich. Angesichts dieses Drucks ist es beim Trennen der Gewinner von den Verlierern von entscheidender Bedeutung, Unternehmen zu finden, die solide Bilanzen haben und mehrere Wachstumstreiber und nicht nur Kostensenkungen vorweisen können (Grafik 1):

Grafik 1: An makroökonomischen Triebkräften mangelt es 2024 nicht

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, November 2023

Die Performance des US-Marktes wird sich über die führenden Tech-Werte hinaus ausweiten

Eine Handvoll von Technologie-Überfliegern sorgte 2023 für den größten Teil der Renditen des S&P, was durch übermäßig optimistische Träume von einem bevorstehenden, durch KI ermöglichten Paradies angetrieben wurde. Wir gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz das Potenzial hat, eine Triebkraft für Wachstum auch für die Wirtschaft in ihrer Breite zu sein, und nicht nur für den Technologiesektor. Wir sind jedoch auch der Meinung, dass die Zeitvorstellungen der Marktteilnehmer unrealistisch sind. Aus unserer Sicht wird es, bis KI die Wirtschaft in ihrer Breite transformiert, wahrscheinlich noch drei bis fünf Jahre dauern und nicht zwölf bis 24 Monate, die in diesem Jahr bei einer kleinen Gruppe von Unternehmen eingepreist worden sind.

Aus der Konzentration der Performance im Jahr 2023 ergeben sich Chancen für Research-orientierte Anleger, da der Pool von vielversprechenden Unternehmen im Technologiesektor (und auch in anderen Sektoren), die von Investoren möglicherweise übersehen wurden, größer ist. Wenn das Wachstum zurückkehrt, werden wir es mit einem weniger eng umgrenzten Markt zu tun haben – die Chancen werden breiter gestreut sein.

Wie sieht es andernorts aus?

Im Vorfeld eines möglichen Abschwungs erkennen wir außerdem Chancen, um strategische Allokationen außerhalb der USA aufzustocken, insbesondere in den Schwellenländern und bei Small Caps – Bereiche, in denen Anleger nach unserer Einschätzung eine zu geringe Allokation haben. Small Caps sind zurzeit aus gutem Grund günstig zu haben, denn in einer Rezession hätten sie als erste zu leiden. Doch unseres Erachtens bieten sich unter den Small Caps gute Gelegenheiten für die Titelauswahl, sowohl bei Wachstums- als auch bei Substanzwerten. Mittlerweile sind die Bewertungen in Europa, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, attraktiver als in den USA, aber die Aktien könnten anfälliger für makroökonomische Einflüsse und die künftige Zinsentwicklung sein. Auch hier ist eine sorgfältige Titelauswahl deshalb von entscheidender Bedeutung.

Anstelle von Cash bieten sich Titel mit Dividendenwachstum an

Renditen von Barmitteln und Geldmarktinstrumenten liegen auf 15-Jahres-Hochs, und Anleger haben sich scharenweise auf diese Instrumente gestürzt. Doch in einer Welt, in der die Inflation wahrscheinlich strukturell höher bleiben wird, brauchen Anleger neben Erträgen auch Kapitalzuwachs, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Barmittel bieten momentan mitunter eine überzeugende Rendite, die aber zurückgehen wird, sobald die Zentralbanken die Zinsen senken.

Dividendentitel können diese Erträge ersetzen und zugleich Kapitalzuwachs bieten. Doch nicht alle Dividendenaktien sind gleich. Die Suche nach Titeln mit Dividendenwachstum und einer Bilanz, die Dividendenzahlungen auch bei höherer Volatilität ermöglicht, ist für eine nachhaltige Rendite unerlässlich.

Grafik 2: Qualitätsunternehmen können zur Outperformance in Rezessionen beitragen. Kumulative durchschnittliche Faktorrenditen des S&P 500, durchschn. %, während Rezessionen

Quelle: Columbia Threadneedle Investments. Die berücksichtigten Rezessionsperioden sind: Dotcom-Blase (03/2001-11/2001), globale Finanzkrise (12/2007-06/2009) und Pandemie 2020 (02/2020-04/2020). Grün steht für die fünf besten Wertentwicklungen und rot für die fünf schlechtesten Wertentwicklungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Fazit: Bei fallenden Märkten strategische Positionen aufstocken

Im kommenden Jahr steht Anlegern eine holprige Wegstrecke bevor, aber wir betrachten Aktien als langfristige, strategische Positionen. Ohne aktive, Research-basierte Entscheidungen, um Unternehmen über- und unterzugewichten, können Anleger sicher sein, dass sie die gleichen Verluste eines Index, beispielsweise des S&P 500, verbuchen werden.

Selbst wenn Anleger nicht der Meinung sind, dass sie ihre Aktienallokation im kommenden Jahr erhöhen sollten, sollten sie bei kurzfristiger Volatilität nicht verkaufen. Sofern die Märkte fallen, werden Anleger, die sich auf Unternehmen mit guten Fundamentaldaten konzentrieren, Gelegenheit haben, ihre langfristigen strategischen Positionen aufzustocken.