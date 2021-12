Joachim Fels, Andrew Balls 31.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Konjunkturausblick von Pimco China, Rohstoffe und Zentralbanken: Stehen uns ruhigere Zeiten bevor?

Seit Anfang des Jahres wühlen immer neue Ereignisse die Finanzmärkte auf, deren Reichweite die Vorstellungskraft der meisten Zentralbanker und Anleger übersteigt. So gab es beim jüngsten Treffen der Pimco-Marktexperten – an Bord Köpfe wie Ben Bernanke oder Jean-Claude Trichet – viel zu besprechen. Zum Beispiel, ob Zentralbanken überhaupt noch in der Lage sind, die Wirtschaft zu stimulieren.