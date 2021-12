Konjunkturkrise im Reich der Mitte? „Chinas Firmen bauen Weltmachtstellung aus“

Rund 6 Prozent Wachstum in China und schon macht sich Enttäuschung breit. Noch vor einigen Jahren wäre dies auch möglicherweise angebracht gewesen: China war damals eine extrem schnell wachsende Werkbank für Billigwaren, die in den Westen exportiert wurden. Ein Image, von dem sich viele in Europa und den USA noch immer blenden lassen. Doch China ist dieser Rolle längst entwachsen.

Uwe Zimmer, Fundamental Capital

So ist die Abkühlung beim Wachstum durchaus auch darauf zurückzuführen, dass die Wirtschaft reifer geworden ist. Auch daran sichtbar, dass immer weniger einfach nur exportiert, sondern immer mehr für den Binnenmarkt produziert wird.

China verfügt über eine zahlungskräftige und zahlungswillige Ober- und Mittelschicht, die westlichen Autobauer kriseln, wenn China die Verkäufe durch Auflagen etwa zur Elektromobilität drosselt. Und es gibt mittlerweile genug chinesische Unternehmen, die nicht nur zum westlichen Standard aufgeschlossen haben, sondern bereits darüber hinaus innovativ produzieren.

Umwälzungen durch die Blockchain

Wobei produzieren lange nicht mehr das einzige ist, was China auszeichnet: Zwar werden auch in der Produktion immer mehr Patente aus China angemeldet, vollziehen Unternehmen große Sprünge bei der Produktivität und bei der Qualität der Waren. Wichtiger und von der Regierung aber mindestens genauso gefördert ist die digitale Entwicklung.

Ziel ist es, in den kommenden Jahren vor allem im Bereich Blockchain, Industrie 4.0 oder wie auch immer man es nennen möchte, führend in der Welt zu werden. Dafür werden immense Summen aufgebracht, die in die entsprechende Forschung fließen. Schon heute stammt ein guter Teil aller Patentanmeldungen in diesen Forschungsbereichen aus China. Nur die USA sind überhaupt in der Lage, hier einigermaßen mitzuhalten. Europa und Deutschland sind komplett abgehängt.

Dabei sind genau dies die Felder, auf denen sich die Zukunft der Wirtschaft abspielt – und entscheidet. Die Blockchain könnte für die Unternehmen eine ähnliche Umwälzung mit sich bringen wie es die Einführung des PC geschafft hat. Damals waren es die US-Unternehmen, die vorne lagen und damit ihre Weltmachtstellung ausbauten. Heute werden es die chinesischen sein.

Aufstieg Chinas kaum zu stoppen

Die Geschwindigkeit mit der sich China verändert, ist rasant, die chinesische Wirtschaft nimmt hier mehrere Schritte auf einmal. Nicht nur, dass der Qualitätsunterschied zu den westlichen Unternehmen verringert wird. Die Innovationskraft in China wächst exponentiell und immer mehr neue Produkte tragen denn auch nicht mehr westliche, sondern chinesische Markennamen.

Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren eher beschleunigen als verlangsamen. Und auch wenn die chinesische Wirtschaft nicht mehr mit den enormen Wachstumsraten der vergangenen Jahre weiter wächst: Der Aufstieg zur Nummer Eins wird kaum zu stoppen sein.