Redaktion 29.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Konjunktursignal Deutsche Inflation fällt wie erwartet schwächer aus

Die Inflation in Deutschland für hat sich wieder abgeschwächt. Die Inflationsrate habe im April bei 0,1 Prozent gelegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag um 14:00 Uhr in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mit. Bankvolkswirte hatten dies im Mittel schon erwartet.