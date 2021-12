Konrad Häuslmeier, Bayerische „Rabattmarken haben schon immer begeistert“

Wie kamen Sie auf die Idee, eine Rentenversicherung mit einem Cashback-System zu verschmelzen?Cashback-Systeme gibt es schon viele am Markt. Bei den meisten sammeln Sie Punkte und können sie gegen Töpfe, Messer oder andere Prämien eintauschen, die man oft nicht unbedingt braucht. Hier stellt sich die Frage, ob man die Cashbacks nicht besser einsetzen kann, nämlich für die Altersvorsorge. Für viele ist es schwierig zu entscheiden, ob sie heute konsumieren wollen oder für ihren Lebensabend sparen. Beides geht oft finanziell nicht. Mit der Plusrente können sie konsumieren und sorgen dabei gleichzeitig für später vor.Das Konzept spricht tendenziell vor allem jüngere Menschen an. Letztlich sind unsere Zielgruppe online-affine Menschen, die gern im Internet einkaufen. Sie können so nebenbei fürs Alter vorsorgen.Die Plusrente ist an sich kein neues Produkt, sondern eine innovative Verkaufsidee. Drei-Topf-Hybride gibt es von vielen Versicherern. Die Plusrente bietet einen neuen Zugang, eine Story, die anspricht. Denn Rabattmarken haben Deutsche schon immer begeistert. Mehr Infos bieten wir unter www.plusrente.de.