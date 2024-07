Der Goldpreis kann Shah zufolge weiter sinken, bevor er auf einem neuen Rekordlevel landet: „Im Konsensszenario klettert Gold bis zum zweiten Quartal 2025 auf einen Wert von 2.585 US-Dollar pro Unze, was über dem aktuellen Höchststand vom Juli 2024 liegt.“

Diese Prognose geht davon aus, dass die Inflation weiter sinkt und sich nahe, wenn auch knapp über der Zielvorgabe der Zentralbanken stabilisiert, der US-Dollar an Wert verliert und die Anleihenrenditen sinken. Die Analysten erwarten Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ab September 2024, sodass die Leitzinsen am Ende des zweiten Quartals 2025 um 1 Prozentpunkt niedriger als derzeit ausfallen.

Weiter sinkende Preise im dritten Quartal zu erwarten

Die Geldpolitik macht der Researcher für die schwankenden Wertzuwächse verantwortlich: „Die Daten, auf die sich die Federal Reserve stütze, um Zinsentscheidungen zu treffen, seien selten linear und schlüssig, so dass es bei den Zinserwartungen und damit auch beim Gold zu unruhigen Bewegungen kommen könne.“

So könnte das lange Warten auf schlüssige Beweise für eine US-Zinssenkung nun im dritten Quartal zu einem kleinen Rückschlag führen, noch bevor eine Preisrally einsetzt, so der Experte. Hinzu komme, dass die Europäische Zentralbank und mehrere andere Zentralbanken der Industrieländer ihre Zinssenkungszyklen bereits eingeleitet hätten: „Dadurch bleibt der US-Dollar stabil, was Gold auf US-Dollar-Basis Gegenwind beschert. In Yen und Euro gerechnet wird das Metall daher sogar noch höher gehandelt.“

Und: „Unseren Modellen zufolge könnte Gold Ende Juni um 7 Prozent überbewertet gewesen sein.“ Das kann sich Shah zufolge im dritten Quartal noch verflüchtigen. Auf längere Sicht spreche aber die große Nachfrage von Zentralbanken bis zu privaten Anlegern für weiter kletternde Preise.

Neben dem Konsensszenario berechnet der Experte auch ein aus Sicht von Goldanlegern ungünstigeres Bärenszenario mit niedrigerer Inflation, demzufolge Gold Ende Q2 2025 bei lediglich 2.320 Dollar notiert. Das gegenteilige Bullenszenario mit höherer Inflation lässt sogar einen Goldpreis von 2.970 Dollar möglich erscheinen.

Preisszenarien im Überblick

Quelle: Wisdomtree

Über den Autor:

Nitesh Shah leitet das Rohstoff- und Makro-Research beim Fondsanbieter Wisdomtree.