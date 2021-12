Redaktion 14.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

Konsolidierung Hamburger Fintech-Startup schluckt Konkurrenten Savedo

Bei den Zinsvermittlern bewegt sich was: Der Hamburger Anbieter Deposit Solutions übernimmt den Dritten im Markt – und will so im Endkunden-Geschäft wachsen.