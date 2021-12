Konsum Deshalb rechnet Marc Faber mit einer US-Rezession im nächsten Halbjahr

Die USA laufen Gefahr, in den nächsten sechs Monaten in eine Rezession zu rutschen, sagt der Schweizer Marktanalyst Marc Faber in einem Interview mit CNBC . Eines der größten Probleme des Landes sei die Kaufkraft und die Lebenshaltungskosten der US-Haushalte. Laut Faber sind die persönlichen Steuersätze, bezogen auf das BIP, deutlich gestiegen. Zugleich stiegen aber auch die Lebenshaltungskosten. Das Resultat daraus sei, dass weniger für den Konsum der US-Haushalte bliebe und das habe einen negativen Einfluss auf die amerikanische Wirtschaft. Die USA leben maßgeblich vom Konsum, immerhin steht der private Verbrauch für etwa 70 Prozent des Brutto-Inlandsproduktes (BIP).