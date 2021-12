Konsumfonds-Duo: Schwellenländer - aber sicher

Zwei Fondsgesellschaften kommen mit neuen Konsum-Branchenfonds an den Markt. Mit ihnen investieren Anleger in eher defensive Branchen wie zum Beispiel Lebensmittel und Luxusgüter, Telekommunikation und Versorger. Diese sind von den weltweiten Konjunkturabschwüngen weniger betroffen als zyklische Sektoren. Die beiden neuen Fonds setzen vor allem auf die Konsumenten der Schwellenländer – im Gegensatz zu den meisten Fonds für diese Anlageregion, die ihren Schwerpunkt auf Rohstoff- und Finanztitel legen.„Die aufstrebenden Volkswirtschaften Lateinamerikas, Osteuropas und Asiens werden künftig nicht nur als Produktionsstandorte sondern auch als Absatzmärkte immer wichtiger“, erklärt Jochen Wolf, Fondsmanager des neuen LBBW Konsum Dynamik Global BWI (WKN: A0KEYS). Der Fonds wird morgen von BW Invest aufgelegt, einer Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Ins Portfolio kommen internationale Unternehmen, die vom Konsumhunger in den Schwellenländern profitieren.In der kommenden Woche plant JP Morgan Asset Management ein Pendant ihres Global Consumer Trends Fund auch in Luxemburg aufzulegen. Diesen Fonds gibt es bisher nur in Großbritannien. Das Portfolio wird von Peter Kirkman von New York aus gemanagt. Er setzt ebenso wie Wolf auf eine steigende Nachfrage nach Alltags- und Luxusgütern aus Ländern wie Indien und China. Außerdem investiert er in Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Diese dürften laut Kirkman langfristig vom demografischen Wandel profitieren.Der Ausgabeaufschlag des LBBW-Fonds liegt bei 5 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent. Von JP Morgan gab es auf Anfrage von DAS INVESTMENT.com noch keine Details zu ihrem neuen Branchenfonds.