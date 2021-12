Konträre Strategien von Syz Asset Management „Wir investieren, wo andere weglaufen“

Sie bewegen sich in Märkten, aus denen andere Anleger in Panik fliehen, um dort Aktien mit Wachstumspotenzial zu finden – das ist die tägliche Arbeit des European Equities-Teams bei Syz Asset Management. Wie sie Titel finden, wie sie ihre Ideen auf Herz und Nieren prüfen und was konträres Investieren bedeutet, erläutern die Aktienspezialisten im Video.