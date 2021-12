Kontrolliertes Risiko, laufende Erträge Rentenfonds von Alceda zum Vertrieb zugelassen

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Alceda und der US-Fondsmanager Clark Capital Management können ab sofort den Fonds „CCMG Navigator - Tactical Fixed Income“ (WKN: A1J0YZ) in Deutschland vertreiben. Die Gesellschaften haben dafür die Zulassung erhalten. Es gibt Tranchen für Privatanleger und Institutionelle. Fondsmanager ist Sean Clark, Investmentchef bei Clark Capital.Die Strategie des Fonds nennt sich „Navigator® Fixed Income Total Return Investment Strategie“. Clark wechselt hierbei zwischen Titeln niedrigerer Qualität, hoher Qualität und kurzfristigen Barmitteln. Dafür wählt er festverzinsliche Wertpapiere, also Staatsanleihen und Unternehmensanleihen hoher Qualität, Hochzinsunternehmensanleihen, festverzinsliche Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und US-Staatsanleihen aus. Clark versucht, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten positive Erträge zu erzielen. Die Anlageentscheidung trifft er nach einem festgelegten Regelwerk.Fondsname: CCMG Navigator - Tactical Fixed IncomeVerwaltungsgesellschaft: Alceda Fund ManagementAnlageberater: Clark Capital Management Group (USA)Fondsmanager: Sean ClarkAuflegungsdatum: 02.05.2014, LuxemburgAnteilsklasse: US-DollarISIN Institutionell: LU0801443937Mindestzeichnungssumme: 20.000 US-DollarISIN Privatanleger: LU0801443002Mindestzeichnungssumme: 5.000 US-DollarAusgabepreis: 100 US-DollarVerwaltungsgebühr: bis zu 0,85 Prozent jährlichErtragsverwendung: ausschüttend