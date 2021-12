Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity Konturen einer neuen Wirklichkeit – Ausblick auf 2021

Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Kapitalmarkt-Stratege Carsten Roemheld beobachtet Märkte, Regionen und Sektoren. Seine aktuelle Analyse: Investoren blicken besorgt auf Staatsverschuldung und Inflation. Viele werden sich an Asien orientieren. Und: Der Klimaschutz kehrt auf die politische Agenda zurück.

