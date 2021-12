Kooperation mit Caceis Fondsanbieter Haas Gestion schafft internationale Vertriebsplattform

Der Fondsanbieter Haas Gestion mit Sitz in Paris hat seinen ersten Sicav-Fonds nach luxemburgischem Recht aufgelegt. Der Haas Ucits und seine Teilfonds können damit europaweit gehandelt werden. Das meldet Haas Gestions Vertriebspartner Caceis, eine auf Vermögensverwaltung für institutionelle und Firmenkunden spezialisierte Tochter der Crédit Agricole.Haas-Gestion-Chef Vincent Dubois spricht von einem strategisch wichtigen Schritt für sein Haus: „Damit steht uns eine internationale Vertriebsplattform zur Verfügung".Einer der ersten Teilfonds ist der Absolute All Roads (ISIN LU1337366972). Fondsmanager Charles Ecalle investiert vor allem in Future-Kontrakte. Ziel ist eine stabile, marktunabhängige Rendite.