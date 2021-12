Kooperation mit Smartlutions Maklerpool PMA lässt E-Mails von Robotern lesen

PMA Finanz- und Versicherungsmakler startet eine Kooperation mit dem Kölner Software-Entwickler Smartlutions, das sich auf IT-Lösungen für kaufmännische Prozesse bei Finanz- und Versicherungsunternehmen spezialisiert hat. Hierbei werden zunächst Dokumente bei Versicherungsgesellschaften beschafft, aus denen in einem zweiten Schritt Bestanddatensätze gewonnen werden.

Michael Reusch, Smartlutions

In einer weiteren Projektstufe sollen die von den Gesellschaften bei der PMA eingehenden E-Mails durch eine Smartlutions-Plattform automatisch in Prozesse verarbeitet werden. Software-Roboter überwachen dabei ein E-Mail-Postfach, ziehen aus den dort eingegangenen Dokumenten ebenfalls Daten und legen die elektronische Post dann wieder in dem Bestandssystem ab.

„Die Einsparung von Zeit und Budget bei der automatisierten Ablage von E-Mails ist enorm“, betont Smartlutions-Chef Michael Reusch. „Für alle Vermittler, Pools und Vertriebe zahlt es sich aus, sich mit normierten Schnittstellen zur Datenübermittlung wie zum Beispiel den Bipro-Standards auseinanderzusetzen. Darüber hinaus können mit Software-Robotern viele weitere Dinge relativ einfach automatisiert werden.“