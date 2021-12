Kooperation von Julius Bär und Bank of China

Die Privatbank Julius Bär betreut ab sofort Kunden der Bank of China , die internationale Private-Banking-Geschäfte tätigen. Gleichzeitig kauft die Privatbank den Schweizer Ableger der Bank of China. Im Gegenzug verweisen die Schweizer ihre Kunden nun an die Bank of China, wenn diese traditionelle Bankdienstleitungen brauchen.Ferner möchten die beiden Banken in Zukunft im Vertrieb und der Recherche verstärkt zusammenarbeiten und gemeinsame Investmentkonferenzen durchführen. Die 1890 gegründete Privatbank Julius Bär erhofft sich durch die Kooperation besseren Zugang zum chinesischen Markt.