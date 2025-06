Doch damit weckte Yoon Erinnerungen an die dunkle Zeit der Diktatur in Korea vor 1987. Große Teile der Bev...

Doch damit weckte Yoon Erinnerungen an die dunkle Zeit der Diktatur in Korea vor 1987. Große Teile der Bevölkerung reagierten daher schockiert auf die Bestrebungen des Präsidenten, schien doch ihre Freiheit in Gefahr zu geraten. Landesweit setzten mächtige Proteste ein, bis Yoon schließlich als Präsident des Amtes enthoben wurde. Von der Übergangsregierung wurden Neuwahlen ausgerufen.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Südkorea im Technologiebereich zu einer der weltweit führenden Nationen entwickelt und zählt daher zu den wichtigsten Industrieländern in Asien . Vor allem in der Halbleiterindustrie, der Telekommunikation und der Informationstechnologie ist das Land besonders stark aufgestellt.

Das sind positive Impulse und so haben sich die Verbraucherstimmung und die Konjunkturaussichten zuletzt bereits verbessert. Doch die Herausforderungen für die neue Regierung bleiben groß, denn neben den hohen Lebenshaltungskosten macht dem Land auch die niedrige Geburtenrate zu schaffen, die langfristig die Wirtschaft und das Sozialsystem bedrohen könnte. Als exportorientiertes Land ist Südkorea darüber hinaus besonders stark von den angekündigten US-Zöllen betroffen. Hier stehen noch harte Verhandlungen mit der US-Regierung an.

Platzhirsch unter den koreanischen Tech-Unternehmen ist Samsung Electronics, das weltweit umsatzstärkste Unternehmen bei Halbleitern. International bekannte Unternehmen der südkoreanischen Tech-Branche sind auch SK Hynix, Samsung SDI und Naver. In den Sektoren KI und E-Mobilität verfügt Südkorea ebenfalls über aussichtsreiche Technologieaktien. Mit den innovativen Autoherstellern Kia und Hyundai gewinnt Südkorea im Bereich der E-Mobilität international zunehmend an Bedeutung.

Hoch qualifizierte Arbeitskräfte bilden die Grundlage für die hoch technologisierte Wirtschaft Südkoreas. Früh hat Südkorea die Weichen für ein starkes Bildungssystem gestellt, was seit vielen Jahren zu einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote führt.

Kostengünstigster Korea-ETF: Franklin FTSE Korea



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Mit dem Franklin FTSE Korea ETF (ISIN: IE00BHZRR030) hat der ETF-Anbieter Franklin Templeton vor sechs Jahren, im Juni 2019, den mit Abstand günstigsten Korea-ETF auf den Markt gebracht. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt lediglich bei 0,09 Prozent pro Jahr, während die Wettbewerber mindestens 0,45 Prozent pro Jahr verlangen.

Anders als die Wettbewerber setzt Franklin Templeton bei dem Korea-ETF allerdings nicht auf die Abbildung des populären MSCI Korea Index. Ist das ein Nachteil? Nein, denn stattdessen wird der FTSE Korea 30/18 Capped Index vollständig physisch abgebildet.

Mit 147 Unternehmen enthält der FTSE Korea 30/18 Capped Index sogar noch deutlich mehr Titel als der MSCI Korea Index und repräsentiert gut diversifiziert die Wertentwicklung der wichtigsten koreanischen Mid- und Large-Cap-Aktien. Diese werden basierend auf ihrer frei handelbaren Marktkapitalisierung gewichtet und halbjährlich überprüft. Um eine zu hohe Gewichtung in einem einzelnen Wertpapier zu vermeiden, werden die im Index enthaltenen Titel vierteljährlich gedeckelt. Dabei darf die Gewichtung des größten Unternehmens 30 Prozent nicht überschreiten und die Gewichtung der verbleibenden Unternehmen ist auf jeweils 18 Prozent beschränkt.

Samsung Electronics am stärksten gewichtet

Mit rund 26 Prozent ist Samsung Electronics derzeit am höchsten gewichtet. Das Unternehmen gilt als einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group, deren Hauptsitz in Seoul liegt. Mit 197 Niederlassungen ist Samsung Electronics in 84 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 270.000 Mitarbeiter.

Es folgt der südkoreanischer Halbleiterhersteller SK Hynix mit einem Anteil von gut 9 Prozent. Das Unternehmen rangiert immerhin auf Platz drei der größten Halbleiterhersteller weltweit. Auf rund 3 Prozent Gewichtung kommt die südkoreanische Finanzholding KB Financial Group mit Sitz in Seoul. Der Konzern bietet ein breites Spektrum an Bank- und Finanzdienstleistungen an.

Top-Performance im laufenden Jahr

Seit Jahresbeginn 2025 überzeugt der Franklin FTSE Korea ETF und legte rund 18 Prozent an Wert zu. In den vergangenen Jahren fielen die Ergebnisse allerdings weniger gut aus. Vor allem im Jahr 2024 musste der Aktien-ETF einen Rückgang um 17 Prozent hinnehmen, bevor es in diesem Jahr kräftig aufwärts ging. So wird über drei Jahre ein Wertzuwachs von gut 15 Prozent ausgewiesen, was einer jährlichen Wertsteigerung von knapp 5 Prozent entspricht. Über eine Anlagedauer von fünf Jahren weist der thesaurierende ETF einen Wertzuwachs von 28 Prozent aus, was ebenfalls einem jährlichen Zuwachs von rund 5 Prozent entspricht.

Langfristiges, kostengünstiges Investment

Die hervorragende Infrastruktur in Korea, gepaart mit der unternehmerfreundlichen Industriepolitik, bei der Zukunftstechnologien eine wesentliche Rolle einnehmen, macht Südkorea langfristig für Investoren interessant. Dabei sind die koreanischen Aktien mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9 auch weiterhin sehr günstig bewertet.

Der Franklin FTSE Korea ETF weiß darüber hinaus mit seiner kostengünstigen Abbildung des breit gestreuten FTSE Korea 30/18 Capped Index zu überzeugen. Das honorieren auch die ETF-Anleger. So hat Franklin Templeton beim Fondsvolumen, das inzwischen auf rund 800 Millionen Euro angewachsen ist, gegenüber den Wettbewerbern verdient die Nase vorn.

Das Fazit lautet daher: „gute Arbeit“ – auf Koreanisch: „sugohaesseoyo“!