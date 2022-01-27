IW-Experte Michael Grömling
Das kostet die Pandemie
In Deutschland brachten hohe Staatsausgaben und der schlechte Außenhandel im zweiten Corona-Jahr erneut gesamtwirtschaftliche Einbußen mit sich. IW-Experte Michael Grömling gibt einen Überblick über aktuelle Zahlen.
Es ist nunmehr zwei Jahre her, seitdem die Corona-Pandemie auch in Deutschland angekommen ist. Im Februar 2020 wurde mehr und mehr ersichtlich, dass auch die deutsche Volkswirtschaft infolge des sich über den Globus schnell ausbreitenden Virus in ihrer vollen Breite betroffen sein wird.