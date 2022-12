Sachversicherungen Kosten der Kompositversicherer übersteigen Milliardengrenze

Wiederaufbau nach den Flutschäden an der Ahr (Foto: Altenahr-Reimerzhoven am 12.11.2022): Die Studienautoren der Branchenmonitore 2022 von V.E.R.S. Leipzig verzeichnen stark gestiegene Aufwendungen in der gesamten Komposit-Sparte. | Foto: Imago Images / Kosecki