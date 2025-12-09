Das BMF hat den Referentenentwurf zur Riester-Reform vorgelegt. Versicherer und Verbände kritisieren Kostendeckel, Auszahlungsregelung und Schlechterstellung von Geringverdinern

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil mit Bundeskanzler Friedrich Merz: Das BMF hat am Freitag den Referentenentwurf zur Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge vorgelegt.

Der Bundestag hat am Freitag das Rentenpaket verabschiedet. Zeitgleich legte das Bundesfinanzministerium den Referentenentwurf zur Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge vor. Der Entwurf greift wesentliche Elemente aus Christian Lindners Reformplänen auf – mit einigen entscheidenden Änderungen.

Kernelemente: Altersvorsorgedepot und gestaffelte Förderung

Der Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sieht vor, dass die steuerlich geförderte private Altersvorsorge ab dem 1. Januar 2027 grundlegend neu aufgestellt wird. Im Zentrum steht das bereits von der Ampel-Koalition entwickelte Altersvorsorgedepot, das ohne Beitragsgarantie auskommt und Anlagen in ETFs, Fonds, Anleihen und künftig auch Eltifs ermöglicht. Daneben bleiben Garantieprodukte mit 80 oder 100 Prozent Kapitalgarantie zu Rentenbeginn erhalten.

Die staatliche Förderung wird künftig beitragsproportional gestaltet – allerdings mit einer gestaffelten Struktur: Für die ersten 1.200 Euro Jahresbeitrag gibt es 30 Prozent Förderung, für Beiträge zwischen 1.201 und 1.800 Euro nur noch 20 Prozent. Die maximale staatliche Grundzulage beträgt damit 420 Euro pro Jahr. Hinzu kommt eine Kinderzulage von 25 Prozent je Kind, maximal 300 Euro, sowie eine Startzulage von 200 Euro für unter 25-Jährige. Der Mindesteigenbeitrag steigt von bisher 60 auf 120 Euro jährlich.

Bei der Auszahlungsphase haben Sparer die Wahl zwischen einer lebenslangen Leibrente oder einem Auszahlungsplan bis mindestens zum 85. Lebensjahr – eine Restverrentungspflicht entfällt. Biometrische Zusatzabsicherungen wie Beitragsfreistellungen bei Berufsunfähigkeit werden aus dem Fördersystem ausgeschlossen.

Frühstart-Rente ab Januar 2027

Als neue Komponente führt die Reform die Frühstart-Rente ein: Kinder sollen ab Januar 2027 automatisch monatlich 10 Euro vom Staat erhalten. Die ursprünglich für alle 6- bis 18-Jährigen geplante Frühstart-Rente wurde allerdings massiv abgespeckt: Sie startet 2027 lediglich für Sechsjährige des Jahrgangs 2020. Grund sind knappe Haushaltsmittel – für die Förderung sind nur 50 Millionen Euro veranschlagt, ausreichend für einen Jahrgang, aber nicht für alle ursprünglich vorgesehenen Altersgruppen.

Das angesparte Kapital wird mit der Volljährigkeit in ein Altersvorsorgedepot überführt. Reagieren Eltern nicht innerhalb von sechs Monaten, greift ein Auffangdepot bei der Bundesbank.

Kostendeckel von 1,5 Prozent

Eine zentrale Neuerung ist der Kostendeckel für das sogenannte Standarddepot: Die durchschnittliche jährliche Renditeminderung durch Verwaltungsgebühren, Vertriebskosten und Fondskosten darf maximal 1,5 Prozent betragen. Zudem werden Abschluss- und Vertriebskosten künftig über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt, die Zillmerung entfällt komplett.

Der aktuelle Entwurf basiert weitgehend auf den Vorarbeiten des ehemaligen Bundesfinanzministers Christian Lindner aus dem September 2024. Das grundsätzliche Konzept mit dem Altersvorsorgedepot, die Abkehr von starren Garantieverpflichtungen und die Flexibilisierung der Auszahlungsphase wurden übernommen.

Maximalförderung reduziert

Entscheidend verändert hat sich jedoch die Fördersystematik: Lindners Entwurf sah noch eine einheitliche Grundzulage von 20 Cent pro eingezahltem Euro vor; gefördert wurden Beiträge bis zu 3.000 Euro jährlich (ab 2030: 3.500 Euro). Die maximale staatliche Förderung hätte damit 600 bis 700 Euro betragen. Der aktuelle Entwurf senkt die Förderobergrenze auf 1.800 Euro und führt die Staffelung ein, was die Maximalförderung auf 420 Euro reduziert.

Neu hinzugekommen ist der Kostendeckel von 1,5 Prozent beim Standarddepot – diese Vorgabe war im September-Entwurf nicht enthalten. Auch die Frühstart-Rente wurde nun konkretisiert, während sie in Lindners Entwurf noch als separates Vorhaben behandelt wurde.

Die Kinderzulage blieb weitgehend unverändert.

Versicherer: Langlebigkeitsrisiko vernachlässigt

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) begrüßt grundsätzlich, dass nach Jahren der Diskussion ein konkreter Reformvorschlag vorliegt. „Das ist die Chance auf eine neue Zusatzrente, die einfach verständlich ist, den Menschen Sicherheit gibt und am Kapitalmarkt wächst“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV.

Die Lockerung der Garantieverpflichtungen bewertet der Verband positiv: Wenn nicht mehr jeder eingezahlte Euro zu 100 Prozent garantiert werden muss, könnten deutlich höhere Renten als bei der bisherigen Riester-Rente erreicht werden. Auch die erweiterten Entscheidungsmöglichkeiten in der Rentenphase schaffen mehr Flexibilität.

Kritisch sieht der GDV jedoch die Möglichkeit, Auszahlungspläne zu wählen, die nur bis zum 85. Lebensjahr laufen. „Entscheidend ist, dass Altersvorsorge bis zum Lebensende trägt – sonst drohen Versorgungslücken und wachsende Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme“, warnt Asmussen. Etwa die Hälfte der heute 66-jährigen Männer und rund zwei Drittel der Frauen würden 85 Jahre oder älter. Wenn Zahlungen bereits mit 85 enden, stehe ein wachsender Teil der Bevölkerung im sehr hohen Alter ohne Einkommen aus der geförderten Altersvorsorge da.

Ebenfalls problematisch findet der GDV die Ausgestaltung des Standarddepots ohne Garantien. Für viele Menschen sei eine verlässliche Mindestabsicherung entscheidend, um Vertrauen in die private Altersvorsorge zu fassen.

Hansainvest: „überfällige Modernisierung“

Deutlich positiver fällt die Bewertung bei der Fondsbranche aus. Jörg Stotz, Geschäftsführer der Hansainvest, bezeichnet den Entwurf als „wichtigen Baustein für ein moderneres und leistungsfähigeres Vorsorgesystem“. Das Altersvorsorgedepot sei „das eigentliche Highlight des Gesetzentwurfs“, so Stotz. Der Zugang zu Fonds, ETFs und künftig auch ELTIFs erleichtere eine flexiblere und individuellere Gestaltung der Auszahlphase.

„Mit dem Depot haben Bürgerinnen und Bürger endlich eine leistungsstarke Alternative: renditestärkere Strategien und Auszahlungspläne statt nur Garantien und Verrentungen“, ordnet Stotz ein. Die Reform folge damit internationalen Modellen, in denen kapitalmarktbasierte Vorsorge seit Jahren eine zentrale Rolle spielt.

Stuttgarter Lebensversicherung fordert lebenslange Rente

Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Lebensversicherung, begrüßt zwar grundsätzlich, dass die „überfällige Reform“ endlich komme und die starren Garantien gesenkt würden. „Wer jahrzehntelang spart, muss die Chance haben, an den Erträgen der Kapitalmärkte teilzuhaben“, so Bader.

Problematisch findet er jedoch, dass die geförderte Altersvorsorge nicht zwingend in einer lebenslangen Rente mündet. „Wer Steuergeld in ein Produkt lenkt, muss sicherstellen, dass im hohen Alter niemand ohne das daraus generierte zusätzliche Einkommen dasteht“, argumentiert Bader. „Das Risiko alt zu werden darf nicht bei den Einzelnen hängen bleiben, sonst zahlen am Ende Staat und Solidargemeinschaft die Rechnung.“

Auch beim Standarddepot sieht Bader Nachbesserungsbedarf: „Staatlich geförderte Produkte sollten eine Grundabsicherung bieten. Totalverluste, wie wir sie etwa bei bestimmten Russland-Fonds gesehen haben, dürfen in einem geförderten Standardprodukt nicht einfach in Kauf genommen werden.“

Vermittlerverbände: Kostendeckel gefährdet Beratung

Massive Kritik kommt von den Vermittlerverbänden. „Gute Beratung ist kein Kostenfaktor, sondern ein Schutzfaktor“, warnt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands AfW. Die geplante Möglichkeit, das Standarddepot ohne Beratung abzuschließen, stehe im Widerspruch zu allen bisherigen Bemühungen, die Beratungsqualität zu stärken. Die Begrenzung der Effektivkosten auf 1,5 Prozent beim Standarddepot führe in der Praxis zu einem Vergütungsdeckel, von dem insbesondere unabhängige Vermittler betroffen wären.

„Gute Beratung gibt es nicht umsonst“, betont Wirth. Der Gesetzgeber habe in der Vergangenheit bewusst die Anforderungen an qualifizierte Beratung erhöht – IHK-Abschluss, regelmäßige Weiterbildung, Haftpflichtversicherung, Nachhaltigkeitsprüfung. „Das kann es alles nicht umsonst geben.“ Der AfW fordert, dass Beratung strukturell nicht schlechter gestellt werde als Direkt- oder Plattformvertrieb.

Auch die verpflichtende Verteilung von Abschlusskosten über lange Laufzeiten kritisiert der Verband als realitätsfern. „Beratungsleistung wird in der Hauptsache am Anfang erbracht, weshalb es unfair ist, die Vergütung dafür über Jahrzehnte zu strecken“, so Frank Rottenbacher, Vorstand des AfW.

BVK: Beratungsleistungen erst nach Dekaden vergütet

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) sieht das differenzierter. Positiv bewertet der Verband die beitragsproportionale Förderung und die Möglichkeit einer kapitalmarktbasierten Vorsorge mit ETFs, Fonds und Anleihen, bei der die Erträge während der Ansparphase steuerfrei bleiben. Auch die Lockerung der Garantieverpflichtungen auf 80 Prozent sei ein Schritt in die richtige Richtung. Auch die staatliche Förderung könne sich sehen lassen, erklärt BVK-Präsident Michael H. Heinz. Immerhin würde sie – ohne die Kinderzulagen – bis zu 27 Prozent betragen.

Kritisch sieht Heinz jedoch die Präferenz für kapitalmarktorientierte ETFs: „Gerade die Versicherungswirtschaft sichert das Langlebigkeitsrisiko ab. Dass bei einem Ende der Auszahlungen bereits mit 85 Jahren ein wachsender Teil der Bevölkerung im sehr hohen Alter ohne Einkommen aus der geförderten Altersvorsorge verbleibt, ist daher wenig zielführend.“

Besonders kritisch bewertet der BVK die geplante Einführung eines Standardprodukts mit einem Kostendeckel von maximal 1,5 Prozent – womöglich sogar ohne Beratungspflicht. Auch dass die Abschlusskosten auf die gesamte Vertragszeit verteilt werden, „obwohl wir den größten Aufwand beim Vertragsabschluss haben“, sieht Heinz nicht ein. „Das würde dazu führen, dass wir für unsere Beratungsleistungen erst nach Dekaden vergütet werden.“

Votum: „Parteipolitisches Kalkül vor Staatswohl“

Besonders scharf fällt die Kritik des Votum Verbands aus. „Der zeitliche Zusammenhang zwischen der Veröffentlichung des Gesetzentwurfs und der unmittelbar zuvor abgeschlossenen Abstimmung zum Rentenpaket des BMAS lässt kaum Zweifel daran, dass hier parteipolitisches Kalkül vor dem Staatswohl stand“, kritisiert Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Finanzdienstleisterverbands.

Brisant sei, dass der Entwurf im Kern längst im Bundesfinanzministerium erarbeitet war und nur geringfügige Neuerungen enthalte. „Ein Gesetzgebungsverfahren von solcher Tragweite verdient eine ernsthafte fachliche Diskussion. Stattdessen wurde den betroffenen Berufsverbänden eine Stellungnahmefrist von lediglich fünf Tagen eingeräumt – ein Vorgehen, das in keiner Weise dem Anspruch an einen sachorientierten Reformprozess gerecht wird."

Inhaltlich schließt sich Votum der AfW-Kritik zu Provisionsbeschränkungen an. Der höchste Beratungsaufwand entstehe bei Analyse, Erstgespräch und Vertragsabschluss – eine lineare Verteilung über Jahrzehnte entwerte die Refinanzierung qualifizierter Beratung, erklärt Klein.

Dramatische Schlechterstellung für Geringverdiener

Darüber hinaus sieht Votum vor allem Geringverdiener und Familien massiv schlechter gestellt. Eine Mutter mit zwei nach 2008 geborenen Kindern und einem Bruttoeinkommen von 30.000 Euro müsse derzeit monatlich 35,42 Euro (425 Euro jährlich) zahlen, um die maximale staatliche Förderung von 775 Euro zu erhalten – bestehend aus 175 Euro Grundzulage und 600 Euro Kinderzulagen.

Zahle dieselbe Mutter künftig weiterhin 425 Euro jährlich in das neue Altersvorsorgedepot ein, erhalte sie nur noch eine Gesamtförderung von 340 Euro. „Das ist im Ergebnis keine Besser-, sondern eine Schlechterstellung um 435 Euro pro Jahr – weniger als 50 Prozent der jetzigen Förderung“, rechnet Klein vor.

Noch deutlicher werde die Schlechterstellung bei Grenzfällen: Eine Mutter von zwei Kindern ohne eigenes Einkommen erhalte bisher bei einer Eigenleistung von 60 Euro im Jahr eine Förderleistung von 775 Euro. Im neuen Entwurf erhöhe sich die Mindesteigenleistung auf 120 Euro im Jahr, woraus jedoch lediglich 96 Euro Förderung entstünden – eine Reduzierung um nahezu 80 Prozent.

Auch der Stuttgarter-Chef kritisiert diesen Punkt: „Gerade Haushalte mit wenig Spielraum im Budget brauchen eine Förderung, die nicht bestraft, dass sie nur kleine Beträge zurücklegen können“, so Bader.

Kritik am Ausschluss von Zusatzabsicherungen

Ein weiterer Kritikpunkt mehrerer Verbände ist der Ausschluss biometrischer Zusatzabsicherungen. Der Gesetzentwurf schließt Beitragsbefreiungen bei Berufsunfähigkeit aus dem Fördersystem aus.

„Gerade die Absicherung des finanziellen Risikos, im Laufe des Erwerbslebens dauerhaft keine Beiträge mehr leisten zu können, ist für viele Menschen ein zentraler Bestandteil einer verantwortungsvollen Altersvorsorge“, argumentiert Wirth vom AfW. „Ein Verbot solcher Zusatzabsicherungen mindert die Attraktivität der geförderten Vorsorge und steht nicht im Einklang mit den tatsächlichen Bedürfnissen vieler Verbraucherinnen und Verbraucher.“

Laut Votum tragen solche Zusatzbausteine wesentlich dazu bei, dass Beitragszahlungen verlässlich fortgeführt werden können. „Das Argument, durch den Verzicht auf solche Merkmale Beratung entbehrlich zu machen, überzeugt nicht“, so Klein. „Die Praxis zeigt, dass viele Menschen ohne qualifizierte Beratung überhaupt keine Vorsorgeentscheidung treffen.“

Auch der Stuttgarter-Chef sieht hier einen Rückschritt: „Altersvorsorge ist komplex und braucht persönliche Beratung, aber seriöse Beratung braucht wiederum eine faire Vergütung“, betont Bader. Die vorgesehene Verteilung der Abschlusskosten über die gesamte Laufzeit wirke sich stark negativ auf die Vergütung der Berater aus und mache qualifizierte Beratung für Vermittler und Makler deutlich unattraktiver.

Selbstständige bleiben außen vor

Der AfW kritisiert zudem, dass die Förderung weiterhin auf Pflichtversicherte der gesetzlichen Rentenversicherung beschränkt bleibt. „Gerade für Selbstständige ist eine kapitalmarktbasierte Vorsorge geeignet. Dass sie weiterhin ausgeschlossen bleiben, ist weder sachgerecht noch mit den Zielen der Reform vereinbar“, so Rottenbacher. „Der Fehler bei der Aktivrente darf hier nicht wiederholt werden.“

Die Stuttgarter bemängelt außerdem die unzureichende Entbürokratisierung. „Durch den neuen vorgesehenen Zertifizierungsprozess werden für die Unternehmen gewaltige Rechtsrisiken geschaffen, was einen enormen bürokratischen Aufwand nach sich ziehen kann“, erklärt Bader. Hier sei ein „kräftiger Weiterentwicklungssprung verpasst worden“.

Auch die Anhebung der Höchstbeträge reiche nicht, wenn die Inflation in den nächsten Jahren weiter an der Kaufkraft zehre. „Eine Kopplung an die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung wäre wünschenswert“, so Bader.

Der Gesetzentwurf soll am 17. Dezember vom Kabinett beschlossen werden und anschließend ins parlamentarische Verfahren gehen. Die Verbände haben bis zum 10. Dezember Zeit, ihre Stellungnahmen einzureichen. BVK, AfW und Votum kündigten an, diese Möglichkeit wahrzunehmen und „den weiteren Gesetzgebungsprozess konstruktiv-kritisch zu begleiten“.