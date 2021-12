Redaktion 25.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Kostensenkung Postbank will Mitarbeiter durch Automaten ersetzen

Kunden der Postbank müssen sich auf Veränderungen einstellen: Unternehmenschef Strauß kündigt in einem Interview an, dass in einigen Regionen Filialen wegfallen sollen. Teilweise soll nur noch ein Mitarbeiter vor Ort sein, den Rest machen dann Automaten.