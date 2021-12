KPMG berichtet 8 spannende Fakten über Fintechs

Eine Studie von KPMG und der Beteiligungsgesellschaft H2 Ventures hat ein Ranking der weltweit finanzstärksten und wirkungsmächtigsten Finanztechnologie-Start-ups erstellt. Die Top 10 der hier aufgeführten, bereits am Markt etablierten Unternehmen hat DAS INVESTMENT.com vorgestellt.

Genau genommen erstellt KPMG zwei Rankings: 50 der analysierten Top-Unternehmen sind Anbieter, die bereits erfolgreich am Markt agieren. Sie sollen über ein besonders hohes Finanzierungsvolumen durch Kapitalgeber verfügen, sollen die Fintech-Landschaft nachhaltig verändern und durchdachte Produkte und einen überzeugendem Service anbieten. Daneben erstellt KPMG ein Top-50-Ranking der „Emerging Stars“, also besonders aussichtsreicher Unternehmen in dem Sektor.

Bei ihrer Analyse des weltweiten Finanztechnologiemarktes haben KPMG und H2 Ventures zudem acht wichtige Trends identifiziert: