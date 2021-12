Szenarien kennen die meisten Entscheider aus Risikomanagement, Finanzmathematik oder Controlling: Best Case, Worst Case, Base Case. Wenn es um Strategische Vorausschau und Zukunftsforschung geht, versteht man jedoch meist etwas anderes unter einem Szenario.

Die Zukunft passt nicht ins Schema von Best, Worst und Base Case. Sie hält sich in den wenigsten Fällen an Schemata. In den meisten Fällen überrascht sie mit Strukturbrüchen, Disruptionen, Technologiesprüngen und Überraschungen.

Immerhin leben wir im Zeitalter der Disruption, wir leben in der VUCA-Ära (Volatilität – Unsicherheit – Komplexität – Ambiguität). Deshalb sind inzwischen Szenarien den quantitativen Prognosen überlegen, wenn und weil sie explizit solche Überraschungen, Strukturbrüche und Schwarzen Schwäne integrieren. Ein gutes Szenario ist weniger Deskription als Narrativ der Zukunft. Darüber hinaus ist ein gutes Szenario noch weitaus mehr.

Szenarien sind keine tabellarischen Enumerationen von Einflussfaktoren, die wegen ihrer deskriptiven Trockenheit die Zielgruppe spontan in Seminarschlaf versetzen. Gute Szenarien sind interessant formuliert, stärker narrativ als deskriptiv und spannend zu lesen. Immerhin geht es um die Zukunft, das größte ungelöste Rätsel der Menschheit.

Gute Szenarien erzählen nach Maßgabe der Prinzipien des Storytellings die Geschichte der Zukunft und ziehen deshalb Leserinnen und Leser in ihren Bann. Sie integrieren dabei potenziell böse wie angenehme Überraschungen, originelle Einfälle und unkonventionelle Ideen – so wie das die Zukunft später auch macht. Denn wer Überraschungen nicht szenariert, erlebt sie garantiert.

Strategische Vorausschau ist kein Luxus

Etliche Organisationen bauen inzwischen eigene Abteilungen für Zukunftsforschung auf, um die Strategische Vorausschau methodisch sauber und wissenschaftlich fundiert zu betreiben (es gibt immerhin mehr als 30 Methoden der Zukunftsforschung von der Delphi-Studie über die Szenario-Technik bis hin zu Prognosemärkten).

Ein betriebswirtschaftlicher Luxus? Nein, wie eine vielzitierte Langzeitstudie feststellt (vgl. Rohrbeck & Kum: Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis, in: Technological Forecasting and Social Change, Vol. 129, April 2018):