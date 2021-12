KPMG-Rechtsexperte Mifid II: 5 Anmerkungen zur Product-Governance-Regelung der ESMA

Die ESMA hat am 2. Juni 2017 ihre endgültigen Leitlinien zu bestimmten neuen Anforderungen im Rahmen der Product Governance vorgelegt („Final Report: Guidelines on MiFID II product governance requirements“, ESMA35-43-620). Die Leitlinien sind zunächst nur in englischer Sprache verfügbar. Die deutsche Version sollte in einigen Wochen vorliegen.

Folgende Punkte fallen bei erster Durchsicht der endgültigen Leitlinien auf: