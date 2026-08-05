Für Anleger in chinesische Technologieaktien waren die vergangenen Jahre eine Geduldsprobe. Nach den regulatorischen Eingriffen Pekings gegen den Technologiesektor, der Immobilienkrise und einer schwachen Binnenkonjunktur verloren viele chinesische Internetwerte massiv an Wert. Entsprechend entwickelte sich auch der Kraneshares CSI China Internet ETF (ISIN: IE00BFXR7900 ) schwach. Auf Sicht der vergangenen fünf Jahre liegt der Fonds deutlich im Minus und auch in den vergangenen zwölf Monaten lief es nicht gerade gut für die öffentlich gehandelten Internet-Unternehmen aus China.

In den vergangenen Wochen war jedoch eine spürbare Erholung zu beobachten. Ausschlaggebend waren mehrere Faktoren: So kündigte die chinesische Regierung wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen an, die Konsumausgaben stabilisierten sich und zahlreiche Internetkonzerne konnten mit überraschend robusten Geschäftszahlen überzeugen. Gleichzeitig sorgte die weltweite KI-Euphorie dafür, dass Anleger verstärkt nach günstigen Technologiewerten auch außerhalb der USA suchten. Davon profitierten insbesondere die Schwergewichte Alibaba, Tencent und Baidu.

Die chinesische Wirtschaft bleibt der Schlüssel

Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen beeinflusst der Konflikt im Nahen Osten den ETF eher weniger. Zwar belasten steigende Ölpreise und geopolitische Unsicherheit die Weltwirtschaft und reduzieren die Risikobereitschaft bei den Anlegern. Gleichzeitig können chinesische Technologiewerte aber davon profitieren, dass Investoren nach mehr Diversifikation suchen und dabei auch alternative Wachstumsregionen ins Visier nehmen.

Tatsächlich hängt die Entwicklung des ETF vor allem von der Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft ab. Viele der chinesischen Internet-Unternehmen erzielen ihre Umsätze direkt mit chinesischen Konsumenten. Eine Erholung von Konsum, Online-Handel, Werbung, Reisen oder Gaming wirkt sich deshalb unmittelbar auf deren Geschäftszahlen aus. Darüber hinaus ist positiv zu werten, dass die chinesische Regierung die Unterstützung des Privatsektors betont und Maßnahmen zur Stabilisierung von Wachstum und Konsum angekündigt hat. Gleichzeitig bleiben Herausforderungen wie die schwelende Immobilienkrise, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und die schwache Investitionsdynamik bestehen.

Kann China vom KI-Boom profitieren?

Viele Anleger verbinden Künstliche Intelligenz (KI) vor allem mit den US-Konzernen Nvidia, Microsoft oder Alphabet. Tatsächlich aber zählt auch China zu den wichtigsten KI-Märkten weltweit. Der ETF von Kraneshares kann Anlegerinnen und Anlegern indirekt auch einen Zugang zu einigen der führenden chinesischen KI-Unternehmen bieten.

Zu den wichtigsten KI-Akteuren gehören:

Alibaba mit seinem Sprachmodell Qwen

Tencent mit der Hunyuan-KI-Plattform

Baidu mit Ernie Bot

Kuaishou mit KI-basierten Content- und Videoanwendungen

Einige der im ETF enthaltenen Titel zählen zu den führenden chinesischen Entwicklern von KI-Anwendungen und haben bereits angekündigt, erhebliche Investitionen in Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und KI-Dienste zu tätigen.

Einziger China-Internet-ETF

Der thesaurierende Krane Shares CSI China Internet ETF hat sich als einziger ETF auf dem Markt ausschließlich auf chinesische Internet- und Plattformunternehmen fokussiert. Dazu bildet er die Entwicklung des CSI Overseas China Internet Index physisch vollständig nach und investiert in rund 30 bis 40 chinesische Internetunternehmen, die überwiegend in Hongkong oder den USA notiert sind. Der ETF wurde im September 2020 in Irland aufgelegt und verfügt über ein Fondsvolumen von gut 145 Millionen Euro. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,75 Prozent pro Jahr.

Die größten Positionen sind aktuell:

Tencent

Alibaba

PDD

Meituan

Netease

Es folgen JD.com, Full Truck Alliance, KE Holdings, Trip.com und Kuaishou. Die zehn größten Titel vereinen etwa 60 Prozent des Fondsvermögens auf sich.

Bewertungen um ein Vielfaches günstiger als in den USA

Viele chinesische Internetgiganten werden mit deutlich niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) gehandelt als vergleichbare US-Technologiekonzerne. Während zahlreiche amerikanische KI-Werte inzwischen Rekordbewertungen erreicht haben, notieren Alibaba, Tencent oder Baidu teilweise noch immer mit deutlichen Abschlägen gegenüber ihren historischen Bewertungsniveaus. Gerade für antizyklisch orientierte Anleger kann dies interessant sein. Allerdings spiegeln die günstigeren Bewertungen auch die höheren politischen und regulatorischen Risiken wider.

Chancen und Risiken

Der Kraneshares CSI China Internet ETF bietet eine direkte Möglichkeiten, an einer möglichen Renaissance chinesischer Technologiewerte teilzuhaben. Die jüngste Kurserholung zeigt, dass sich die Stimmung bei chinesischen Internetwerten wieder verbessert. Hinzu kommen die Chancen durch KI, die attraktive Bewertung und eine mögliche Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft.

Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken, regulatorische Eingriffe und die Abhängigkeit von der chinesischen Konjunktur erhebliche Unsicherheitsfaktoren, die nicht einfach ausgeblendet werden können. Wer diese Risiken akzeptiert und auf eine längerfristige Erholung des chinesischen Technologiesektors setzt, findet im Kraneshares CSI China Internet ETF einen interessanten Baustein für ein wachstumsorientiertes Portfolio.