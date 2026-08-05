China-Internet-ETF im Check – lohnt der Einstieg?
Für Anleger in chinesische Technologieaktien waren die vergangenen Jahre eine Geduldsprobe. Nach den regulatorischen Eingriffen Pekings gegen den Technologiesektor, der Immobilienkrise und einer schwachen Binnenkonjunktur verloren viele chinesische Internetwerte massiv an Wert. Entsprechend entwickelte sich auch der Kraneshares CSI China Internet ETF (ISIN: IE00BFXR7900) schwach. Auf Sicht der vergangenen fünf Jahre liegt der Fonds deutlich im Minus und auch in den vergangenen zwölf Monaten lief es nicht gerade gut für die öffentlich gehandelten Internet-Unternehmen aus China.