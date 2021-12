In der GKV Krankenstand sinkt zum zweiten Mal in Folge

4,78 Prozent aller Erwerbsfähigen in Deutschland hatten am 1. Dezember 2020 noch eine Krankmeldung beim Arbeitgeber eingereicht. Seitdem verläuft die Kurve bergab. Die 3-Prozent-Marke ist mittlerweile in Sicht.