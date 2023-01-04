Bernhard Brühl Krankenversicherer Ottonova mit neuem Chef

Bernhard Brühl ist neuer Chef des digitalen Krankenversicherers Ottonova. Der bisherige Vorstandschef Roman Rittweger wechselt in den Aufsichtsrat und übernimmt dort den Vorsitz.

Der rein digitale Krankenversicherer Ottonova baut Vorstand und Aufsichtsrat um. Bernhard Brühl, bislang operativer Vorstand des Unternehmens, wird neuer Vorstandsvorsitzender. Der bisherige Vorstandschef und zugleich Gründer von Ottonova, Roman Rittweger, wechselt in den Aufsichtsrat. Dort übernimmt er den Vorsitzposten von McKinsey-Deutschland-Chef Herbert Henzler, der sein Mandat aus Altersgründen zurückgibt.

Brühl ist promovierter Wirtschaftsmathematiker und Aktuar (DAV). Er kam bereits kurz nach der Gründung ins Unternehmen und wurde im Juli 2018 zum operativen Vorstand ernannt.

Der Ottonova-Vorstand setzt sich seit dem 1. Januar 2023 wie folgt zusammen: Bernhard Brühl (Vorstandschef, Chief Executive Officer), Martin Betzwieser (Finanzchef, Chief Financial Officer), Jesko David Kannenberg (Marketing- und Vertriebschef, Chief Marketing and Sales Officer), Christopher Koker (Vorstand für Wachstum und Neugeschäft, Chief Growth Officer).