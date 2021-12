Krankenzusatzversicherung Makler empfehlen Policen der Arag am häufigsten

Regelmäßig befragt die Genossenschaft Vema aus Heinersreuth die angeschlossenen Makler nach ihrer Meinung zu Versicherungsprodukten aus unterschiedlichen Sparten. Bewerten sollen die Teilnehmer dabei jeweils die Qualität der Produkte, der Antragsbearbeitung und der Policierung. Zudem werden die Partnerbetriebe nach ihren praktischen Erfahrungen im konkreten Leistungsfall ihrer Kunden gefragt.

In der jüngsten Umfrage ging es um die favorisierten Anbieter im Bereich Krankenzusatz. Mit diesen Produkten für Kassenpatienten profitieren die Versicherer trotz des schwächelnden Geschäfts in der privaten Krankenvollversicherung vom Trend zum gesundheitsbewussten Leben. In der Umfrage sollten die Makler jeweils die drei meistgenutzten Produktgeber aus den Bereichen dental, stationär und ambulant nennen.

Die am häufigsten abgeschlossene Krankenzusatzversicherungsart deckt Extrakosten für zahnärztliche Behandlungen ab. Bei den Anbietern sehen die Vema-Makler hier diese drei Versicherer ganz vorne:

Rang Unternehmen Anteil der Nennungen 1 Arag 16,67 Prozent 2 Allianz 10,33 Prozent 3 Continentale 7,22 Prozent

Die drei meistgenutzten Produktgeber aus dem Bereich Dental

Wenn ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus notwendig ist, profitieren Kunden zum Beispiel von einer Behandlung durch Spezialisten. Hierfür setzen die Vema-Makler vor allem auf diese drei Versicherer:

Rang Unternehmen Anteil der Nennungen 1 Arag 18,59 Prozent 2 Barmenia 12,51 Prozent 3 Allianz 10,01 Prozent

Die drei meistgenutzten Produktgeber aus dem Bereich Stationär

Eher selten vermitteln die Vema-Makler hingegen Zusatzversicherungen für ambulante Behandlungen. Die nach Nennung für das Neugeschäft wichtigsten Anbieter sind aus Sicht der Vertriebspartner:

Rang Unternehmen Anteil der Nennungen 1 Arag 11,34 Prozent 2 Axa 7,87 Prozent 3 SDK 7,56 Prozent