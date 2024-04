Dreifacher Sieg für die Barmenia: Bei einer aktuellen Umfrage unter Vermittlern der Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema zu den am meisten im Neugeschäft empfohlenen Krankenzusatzversicherungen landen die Wuppertaler in allen drei Kategorien – Zahn, stationär und ambulant – auf dem ersten Platz. Auch die Allianz schafft es in allen Kategorien in die Top 3.

Vema befragt regelmäßig ihre Partner und Genossen

Der genossenschaftliche Verbund befragt seine Makler im Zuge der sogenannten „Qualitätsumfragen“ in regelmäßigen Abständen zu ihren favorisierten Anbietern in verschiedenen Sparten. In der neuesten Umfrage zum Thema Krankenzusatzversicherungen forderte die Vema ihre knapp 4.600 mittelständischen Partnerbetriebe auf, ihre drei meistgenutzten Anbieter im Neugeschäft von stationären, ambulaten und Zahnzusatzversicherungen zu nennen. Auf diese Weise sollen laut Vema negative Einzelerfahrungen mit Versicherern nicht ins Gewicht fallen.

Entscheidend für das Ranking ist die Gesamtzahl der Nennungen der jeweiligen Versicherer. Neben der bloßen Nennung sollten die Teilnehmer die Anbieter zusätzlich bewerten. In den Kategorien Produktqualität, Qualität der Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit konnten dabei Schulnoten von eins bis sechs vergeben werden. Gemessen am Mittelwert der Bewertungen kommt somit eine andere Reihenfolge der beliebtesten Versicherer zustande.

Barmenia und Allianz dominieren bei Zahnzusatz-Policen

Die meisten Nennungen insgesamt gibt es in der Sparte der Zahnzusatzversicherungen. Von 990 Nennungen entfallen 209 auf die Barmenia, die mit einem Anteil von umgerechnet 21 Prozent am häufigsten genannt wird. Darauf folgen die Allianz mit 142 Nennungen (1434 Prozent) und die Arag mit 107 Nennungen (1081 Prozent).

Nach dem Mittelwert jedoch liegt die Allianz mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,72 auf dem ersten Rang. Es folgen die Hallesche (1,73) und die Continentale (1,74). Die Barmenia kommt auf einen Mittelwert von 1,82. Insgesamt liegt das Feld hier sehr dicht beieinander.

Krankenzusatzversicherung- Zahn, Quelle: VEMA e.G.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Stationäre Tarife: SDK mit starker Qualitätsbewertung

Die Top 3 der stationären Krankenzusatzversicherung besteht in veränderter Reihenfolge ebenfalls aus Barmenia, Arag und Allianz. Bei insgesamt 711 Nennungen landet die Barmenia mit einem Anteil von 22,78 Prozent oder 162 Nennungen wieder auf Platz 1. Die Arag wurde 102 Mal (14,35 Prozent) und die Allianz 88 Mal (12,38 Prozent) genannt.

Nach Schulnoten bewertet, schaffen es Allianz und Barmenia im Mittel auch unter die besten Drei, während die Arag abfäll.. Die beste qualitative Bewertung erhält die Allianz mit 1,78, gefolgt von der SDK (1,79), die allerdings im Neugeschäft kaum eine Rolle spielt, und Barmenia (1,83).

Stationär, Quelle: VEMA e.G.

Ambulante Tarife: Deutlicher Vorsprung für die Barmenia

Zu der ambulanten Krankenzusatzversicherung äußerten sich mit 491 Nennungen insgesamt die wenigsten Teilnehmer. 114 von ihnen setzen im Neugeschäft auch dabei auf die Barmenia, was einem Anteil von 23,2 Prozent und dem deutlichsten Vorsprung im Vergleich aller Produktarten entspricht. Auf den zweiten Platz in dieser Sparte schafft es die Signal Iduna mit 45 Nennungen (9,16 Prozent), gefolgt von der Allianz mit 43 (8.76 Prozent).

Gemessen am Mittelwert zeigt sich ein komplett anderes Bild: Am besten bewertet wurden die Continentale (1,61), die Hallesche (1,65) und die Axa (1,72). Auffällig ist hierbei, wie stark die häufig vermittelte Signal Iduna mit 2,07 als Durchschnittsnote abfällt. Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit schneiden bei ihr besonders schlecht im Vergleich zur Konkurrenz ab.