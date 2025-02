Das Analysehaus Franke und Bornberg hat die diesjährige Auflage seines Ratings zur Krankenzusatzversicherung vorgelegt. Dabei wurden insgesamt 680 Tarife von 40 Anbietern in der Privaten Krankenversicherung (PKV) untersucht.

Paketlösungen im Markt versucht Rating zu trennen

Das Rating unterscheidet die Bereiche Zahn, Stationär, Sehhilfen, Naturheilverfahren und Vorsorge. Die meisten Anbieter decken laut der Analysten alle Bereiche ab. Eine Ausnahme bildeten Versicherer, die erst seit einigen Jahren KV-Zusatztarife im Programm haben. Sie konzentrierten sich häufig auf das Thema Zahnzusatzschutz.

„Krankenzusatzversicherungen werden häufig im Paket angeboten. Das erschwere Vermittlern wie Verbrauchern den Durchblick“, sagt Michael Franke, Gesellschafter-Geschäftsführer der Franke und Bornberg, „Paketlösungen sind oft intransparent. Wir schnüren das Paket auf und analysieren seine Bestandteile“, erklärt Franke die Untersuchungssystematik.

So funktioniert die Methodik

Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt. Die Testkandidaten werden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wird in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach werden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, greift das Analysehaus auf ein siebenstufiges und dabei sehr anbieterfreundliches Bewertungsschema zurück. Vergeben werden Noten von „FFF+“ (hervorragend) über „FFF“ (sehr gut) bis „F-“ (ungenügend). Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden.

Weitere Details werden in den Bewertungsgrundlagen dargestellt.

SDK überzeugt in allen fünf Teilkategorien

Jedes Teilrating folgt eigenen Leistungskriterien, so die Analysten. Für die Bestnote „FFF+“ muss ein Tarif allerdings nur mindestens 85 Prozent der maximal möglichen Punkte erreichen. Unabhängig von der Gesamtpunktzahl wird ein Produkt eine Ratingklasse niedriger eingestuft, wenn es den Mindeststandard der jeweils höheren Klasse verfehlt.

Von 40 untersuchten Gesellschaften erhalten 33 in mindestens einer Kategorie die Top-Bewertung. Bester Allrounder ist die Süddeutsche Krankenversicherung, die in allen Kategorien einen Tarif mit der Höchstnote „FFF+“ anbietet. Es folgen Barmenia, DKV sowie der Münchener Verein mit vier Nennungen. Zahnzusatzverträge und die stationäre Zusatzversicherung bieten laut Franke & Bornberg die meisten Top-Tarife. Ambulante Tarife seien bislang nur selten „hervorragend“.

Auch fehlen laut der Autoren in manchen günstigen Grund- und Einsteigertarifen einzelne Leistungsbereiche, sodass diese nur ein „ungenügend“ bekommen. Sie verzichten zum Beispiel auf Leistungen für Naturheilverfahren oder Vorsorge. Manche Versicherer bieten diese Leistungen auch in alleinstehenden Tarifen oder als Bausteine an, die auf spezielle Kundeninteressen fokussieren. Innovativ zeige sich vor allem die Zahnzusatzversicherung. Hier sei das Kundenpotential besonders groß und der Wettbewerb stark ausgeprägt.

Die Ergebnisübersicht gibt es hier.

Rating Zahnzusatz: Viele Tarife fallen durch

Mit der neuen Rating-Generation 2025 untersucht Franke und Bornberg Zahnersatz und Zahnbehandlung jetzt in einer gemeinsamen Kategorie. Das erleichtere den Überblick, zumal neue Tarifgenerationen häufig beide Leistungen abdeckten. „Vorsorge hat Vorrang – gerade in der Zahnzusatzversicherung. Patienten wollen ihre Zähne erhalten, nicht ersetzen“, sagt Franke.

Zu den innovativen Leistungen im Bereich Zahnbehandlung zählen laut der Untersucher Bleaching sowie schmerzstillende Maßnahmen wie Lachgas oder Akupunktur. Neue Angebote für Zahnersatz böten häufig gestaffelte Erstattungssätze von 75, 90 und 100 Prozent. Neu ins Rating aufgenommen wurden Kriterien zur Leistung für Kieferorthopädie, die besonders für Kinder und Jugendliche wichtig seien.

Bei der Qualität sei noch viel Luft nach oben. Von 259 Zahn-Tarifen erreicht nur jeder sechste die Höchstnote „FFF+“. Neben einem breiten Mittelfeld werden 21 Prozent der Tarife werden mit mangelhaft oder ungenügend bewertet. Ungenügend ist ein Tarif dabei auch, wenn er nur Zahnbehandlung versichert, aber keinen Ersatz. Top-Zahnschutz müsse nicht am Budget scheitern. Es gibt ihn laut der Analysten ab 20 Euro monatlich (im Alter 36).

Hohes Niveau bei Krankenhauszusatz-Tarifen

Zu den stationären Zusatzleistungen im Krankenhaus zählen Erstattungen für ärztliche Leistungen (Chefarzt-/Privatarztbehandlung), vor- und nachstationäre Behandlung, Ein- oder Zweibettzimmer und freie Krankenhauswahl. Seit 2025 bewertet Franke und Bornberg darüber hinaus die Kostenübernahme für Eltern, die ihre Kinder im Krankenhaus begleiten („Rooming-in“) und für gesetzliche Zuzahlungen beim Krankenhausaufenthalt.

Die Spitzengruppe „(FFF+“ und „FFF“) bleibt im Vorjahresvergleich mit 58 von 135 untersuchten Tarifen (43 Prozent) fast konstant. Mangelhaft oder ungenügend sind aktuell elf (8 Prozent) stationäre Krankenzusatztarife. Für einen sehr guten stationären Tarif mit Anspruch auf Einbettzimmer zahlen Dreißigjährige laut Franke & Bornberg monatlich 35 bis 50 Euro.

Bei ambulanten Krankenzusatzversicherungen unterscheidet Franke und Bornberg nach Vorsorge, Sehhilfen und Naturheilverfahren. Versicherte müssten für einen neuen Vertrag, je nach Ausprägung, mit Prämien zwischen 20 und 50 Euro im Monat rechnen. Bietet ein Tarif für einen der drei Sicherungsbereiche keine Leistungen, wird er im fehlenden Bereich mit der schlechtesten Note „F-“ bewertet.

Teilrating Sehhilfen

Seit sich die GKV aus diesem Bereich fast vollständig zurückgezogen hat, sind hohe Eigenleistungen für besseres Sehen an der Tagesordnung, so die Analysten. Unter 142 berücksichtigten Tarifen für Sehhilfen ist das Angebot in der Spitze überschaubar. Nur 19 Offerten (13 Prozent) die Bestnote „FFF+“. Das Gros der Produkte findet sich im leistungsmäßigen Mittelfeld. 30 Tarife müssen sich ein Ungenügend als Bewertung gefallen lassen, da sie den Leistungsbereich nicht abdecken.

Teilrating Naturheilverfahren

Bei Naturheilverfahren bezahlen gesetzliche Krankenkassen, wenn überhaupt, nur Leistungen von Ärzten mit entsprechender Zusatzausbildung, und das auch nur sehr eingeschränkt. Kosten für Heilpraktiker dürfen sie gar nicht übernehmen. Zusatzleistungen in der PKV für Naturheilverfahren sorgen laut der Autoren dafür, dass Alternativmedizin teilweise oder komplett bezuschusst wird.

Allerdings erhalten nur elf Tarife (8 Prozent) mit Leistungen jenseits der Schulmedizin die Top-Note „FFF+“. Die zweitbeste Stufe ist mit 31 Prozent hingegen stark besetzt. In beiden Klassen zeigen sich leichte Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr. In der unteren Hälfte herrscht Stillstand. Wie schon 2024 erhält ein sehr hoher Anteil von 39 Prozent der Tarife das Urteil „F-“, offenbar wegen des Fehlens dieser Teilleistung in den Angeboten.

Teilrating Vorsorge

Vorsorgemaßnahmen bezahlen gesetzliche Krankenkassen nur zum Teil, und das meist nach einem starren Rhythmus, stell Franke & Bornberg fest. So gehören beispielsweise Ultraschalluntersuchungen zur Schlaganfallvorsorge, Vitamin- und Mineralstofftests oder manche Reiseimpfungen nicht zu den gesetzlichen Standardleistungen.

Das Teilrating prüft, welche Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen über das gesetzliche Maß hinaus versichert sind. Neu ist ein Mindeststandard für Schutzimpfungen. Nur 15 Prozent der Verträge sind top. Auf der Negativseite schlagen 52 Tarife (39 Prozent) mit der Note Ungenügend zu Buche, auch weil sie auf andere Leistungsbereiche fokussieren.