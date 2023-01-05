R+V-Tochter Kravag-Sachversicherung erweitert Vorstand
Der Aufsichtsrat der R+V-Tochter Kravag-Sach hat Jan Zeibig in den Vorstand berufen. Der 56-Jährige arbeitet seit über 20 Jahren bei der R+V-Gruppe. Er stieg 1999 als Jurist in der Abteilung Betriebswirtschaft bei der Kravag ein. Danach leitete er unter anderem die Personalabteilung der Kravag-Logistic und zeichnete für die operative Abteilung Transport verantwortlich.
Seit 2018 hat Zeibig die Position als Hamburg-Chef bei der R+V inne. Diese Aufgabe führt er zusätzlich zum Vorstandsmandat fort.
Neben Zeibig gehören Klaus Endres, Michael Busch, Jan Dirk Dallmer, Jens Hasselbächer und Bernd-Michael Melcher dem Kravag-Vorstand an. Allerdings wird Melcher das Unternehmen im Juni verlassen. Er tritt nach 33 Jahren bei der Kravag in den Ruhestand.