R+V-Tochter Kravag-Sachversicherung erweitert Vorstand

Jan Zeibig, Hamburg-Chef bei der R+V Versicherung, tritt dem Vorstand der R+V-Tochter Kravag-Sachversicherung bei.

Jan Zeibig: Der Hamburg-Chef von R+V Versicherungen steigt in den Vorstand der Tochtergesellschaft Kravag-Sach auf.

Der Aufsichtsrat der R+V-Tochter Kravag-Sach hat Jan Zeibig in den Vorstand berufen. Der 56-Jährige arbeitet seit über 20 Jahren bei der R+V-Gruppe. Er stieg 1999 als Jurist in der Abteilung Betriebswirtschaft bei der Kravag ein. Danach leitete er unter anderem die Personalabteilung der Kravag-Logistic und zeichnete für die operative Abteilung Transport verantwortlich.

Seit 2018 hat Zeibig die Position als Hamburg-Chef bei der R+V inne. Diese Aufgabe führt er zusätzlich zum Vorstandsmandat fort.

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Neben Zeibig gehören Klaus Endres, Michael Busch, Jan Dirk Dallmer, Jens Hasselbächer und Bernd-Michael Melcher dem Kravag-Vorstand an. Allerdings wird Melcher das Unternehmen im Juni verlassen. Er tritt nach 33 Jahren bei der Kravag in den Ruhestand.