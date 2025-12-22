Generationenwechsel im Vorstand des Spezialversicherers Kravag: Ab 1. Januar 2026 übernimmt Sebastian Mederer die Nachfolge von Michael Busch. Er kommt vom Mutterkonzern R+V.

Sebastian Mederer wird zum 1. Januar neuer Vorstand der R+V-Tochter Kravag. Die Aufsichtsräte der drei Gesellschaften des Unternehmens haben den 44-Jährigen für fünf Jahre berufen. Konkret geht es um die Kravag-Logistic Versicherung, die Kravag-Allgemeine Versicherung und die Kravag-Sach Versicherung.

Erst im September hatte der Logistik- und Transportversicherer einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen. Niels Reich übernahm die Aufgaben von Klaus Endres, der bereits im April innerhalb des Mutterkonzerns R+V zum Vorstand des neu geschaffenen Ressorts IT und Operations bestellt wurde.

Seit über zehn Jahren bei der R+V

Mederer ist seit mehr als zehn Jahren bei der R+V in Führungspositionen tätig. Derzeit leitet er den Bereich Firmenkunden Komposit beim genossenschaftlichen Versicherer. Als neuer Vorstand folgt er auf Michael Busch, der zum Jahresende 2025 in den Ruhestand geht.

Die Kravag ist nach eigenen Angaben Marktführer im gewerblichen Güterverkehr. Das Unternehmen aus Hamburg feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Die Kravag-Logistic ist der Spezialversicherer für Lkw, Sattelzugmaschinen, Busse und andere Nutzfahrzeuge. Die Kravag-Allgemeine ist für das private Kfz-Versicherungsgeschäft zuständig, während die Krvag-Sach sich um die Unfallversicherung kümmert.