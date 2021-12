Kreatives von Fidelity Ein Weihnachtsgedicht zur Zinsentscheidung der Fed

In Washington, Zentrum der MachtTagt morgen erneut die Fed.Es wird mal wieder der Zinsen gedacht.Tut sie, was der Finanzmarkt gern hätt‘?Diese Frage stellen sich nun seit JahrenDie Analysten- und Investorenscharen.Ob in froher Erwartung oder mit bangem BlickeSchaut die Finanzwelt dorthin,Wo Janet Yellen auch die globalen FinanzmarktgeschickeBestimmt und leitet mit festem Sinn.Und fragt sich: Wann ist es soweit,Dass sie nun ende, die zinslose, die gute Zeit?Bedenkt jedoch auch die treibenden Werke,Die hinter dem Anstieg steh’n,Wachstum und solide Arbeitsmärkte,So ist er mit Freude zu seh’n.Dann gilt trotz allem Finanzweltgewetter:America, you have it better.Und noch etwas ist kaum bestritten,Wer von der Erhöhung spricht.Sie kommt wohl nur klein und in Trippelschritten.Und anderorts? Kommt sie noch lange nicht.Daher lohnt es, einmal innezuhalten,Schwarzseher sind, die nun in Panik walten …