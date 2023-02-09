Fake-Websites und Phishing-Mails Betrüger geben sich als KFW aus

Aktuell geben sich Unbekannte in Fake-Websites und Phishing-Mails als KFW aus. Die Täuschungen können dabei trügerisch echt sein, warnt die Kreditbank. Worauf Verbraucher achten sollten, erfährst du hier.

Aktuell kursieren im Internet Websites, die sich fälschlicherweise als KFW-Websites oder Zuschussportale ausgeben, meldet die KFW auf ihrer Website. Unbekannte nutzen dabei den Namen der Kreditbank und fordern Kunden zur Herausgabe persönlicher Daten auf. Zuerst ködern die Betrüger Verbraucher mit Phishing-Mails, die die Adressaten dazu auffordern, personenbezogene Daten preiszugeben. Die Angeschriebenen sollen dann auf einen Link klicken, der zu der gefälschten Internetseite führt – auf denen die Betrüger dann die Daten abgreifen. Empfänger schöpfen möglicherweise keinen Verdacht, da die Nachrichten täuschend echt wirken können, warnt die KFW.

Ausschließlich die Portale der KFW nutzen

Aus diesem Grund stellt die Kreditbank klar: Personenbezogene Daten sollen von Verbrauchern ausschließlich in die über die KFW-Website www.kfw.de erreichbaren Portale eingegeben werden – an anderer Stelle frage die Kreditbank keine Daten ab.