Kredite für iberische Unternehmen Muzinich holt neuen Anlagenspezialisten

Rafael Torres Boulet ist neuer Leiter des iberischen Private Debt Fonds bei der Vermögensgesellschaft Muzinich, gab die Gesellschaft bekannt. Der Fonds soll portugiesischen und spanischen Unternehmen direkte Kredite bereitstellen, damit sie expandieren können. Ausgeschlossen sind Banken, Immobilien- und Hightech-Unternehmen. Zu diesem Zweck arbeitet das New Yorker Muzinich mit dem spanischen Finanzdienstleister Arcano zusammen. Der Fonds selbst ist in Luxemburg registriert.Torres Boulet hat über 18 Jahre Anlageerfahrung in den öffentlichen und privaten Kreditmärkten, sowie in Private Equity. Zuletzt arbeitete er bei Hutton Collins, einem europäischen Kredit-Investor mit Sitz in London. Davor verbrachte er zwei Jahre in Madrid als Partner des Private-Equity-Unternehmens Mercapital.Vor dieser Zeit arbeitete Torres Boulet fünf Jahre für Merrill Lynch in London, wo er in der Abteilung für Credit und Leveraged Finance tätig war.