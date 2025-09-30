Paragraf 34k Gewerbeordnung: Ein Regierungsentwurf konkretisiert die neue Regulierung für Verbraucherkreditvermittler. Für langjährige Berufsprofis gibt es eine gute Nachricht.

Ab dem 20. November 2026 soll die Vermittlung von Verbraucherkrediten in Deutschland umfassend neu reguliert werden – und seit Anfang September liegt dafür nun ein Regierungsentwurf vor. Das Gesetzesvorhaben sieht eine Änderung der Gewerbeordnung (GewO) vor. Mit dem neu zu schaffenden Paragrafen 34k soll es zukünftig eine eigenständige Erlaubnispflicht für Ratenkreditvermittler geben. Damit setzt der Gesetzgeber die EU-Verbraucherkreditrichtlinie in deutsches Recht um.

Sachkundeprüfung wird Pflicht – mit Ausnahme für Alte Hasen

Kernstück der neuen Regelung ist ein neuer Sachkundenachweis: Vermittler von Verbraucherkrediten müssen künftig eine IHK-Sachkundeprüfung absolvieren. Die konkreten Prüfungsinhalte sollen jedoch erst nach Verabschiedung des Gesetzes durch eine Verordnung des Bundeswirtschaftsministeriums festgelegt werden.

Eine wichtige Änderung gegenüber dem im Juni 2025 veröffentlichten Referentenentwurf: Der Regierungsentwurf sieht nun doch eine sogenannte Alte-Hasen-Regelung vor. Vermittler, die seit dem 1. Januar 2021 ununterbrochen Verbraucherkredite vermittelt haben und dies nachweisen können, sind von der Sachkundeprüfung befreit. Der Antrag auf Anerkennung muss bis spätestens 31. Mai 2027 gestellt werden.

Zusätzlich zur Sachkunde wird eine jährliche Weiterbildungspflicht eingeführt – voraussichtlich im Umfang von fünf Stunden. Diese gilt für Erlaubnisinhaber ebenso wie für ihre Beschäftigten.

Eintragung ins Vermittlerregister wird verpflichtend

Alle Gewerbetreibenden mit einer Erlaubnis nach Paragraf 34k GewO und Personen in leitender Funktion in Vermittlerbetrieben müssen sich künftig in das Vermittlerregister beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eintragen lassen. Damit folgt die neue Regelung dem bereits etablierten Muster der Immobiliardarlehensvermittlung nach Paragraf 34i GewO.

Auch Banken werden stärker in die Pflicht genommen: Ein neuer Paragraf 18a des Kreditwesengesetzes (KWG) verpflichtet Banken sicherzustellen, dass sowohl interne als auch externe Mitarbeiter ausreichend qualifiziert sind und ihre Sachkunde dauerhaft aufrechterhalten.

AfW: Alte-Hasen-Regelung ist wichtiges Signal für die Praxis

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat zum aktuellen Regierungsentwurf Stellung bezogen: Bei dem Verband begrüßt man einige Änderungen, die der Regierungsentwurf gegenüber dem Referentenentwurf enthält. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Kritik.

Besonders positiv bewertet der AfW die nun vorgesehene Alte-Hasen-Regelung für bereits seit Januar 2021 durchgängig aktive Vermittler, die somit ihre Tätigkeit ohne erneute IHK-Sachkundeprüfung fortsetzen können. „Das ist ein wichtiges Signal für die Praxis und verhindert, dass erfahrene Vermittler wegen eines Engpasses bei der Prüfungsabnahme in ihrer Tätigkeit eingeschränkt werden“, betont AfW-Vorstand Frank Rottenbacher. Der AfW hatte bereits nach Veröffentlichung des ursprünglichen Referentenentwurfs intensiv auf eine solche Lösung gedrängt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Unklarheit bei Weiterbildungsstunden bemängelt

Weiterhin fordert der Verband, dass die Qualifikation „Immobiliardarlehensfachmann IHK“, also die Sachkundeprüfung nach Paragraf 34i GewO, wieder als ausreichende Sachkunde für den Paragrafen 34k GewO anerkannt werden soll. Diese Regelung hatte der Referentenentwurf noch enthalten.

Der AfW mahnt zudem eine klare Regelung zur Weiterbildungspflicht an. Im Vergleich zum Referentenentwurf fehlt im Regierungsentwurf die Angabe, wie viele Stunden die vorgesehene regelmäßige Weiterbildung pro Jahr betragen muss. Im Referentenentwurf waren noch fünf Stunden pro Kalenderjahr vorgesehen. Der AfW hofft, dass diese Vorgabe in der noch zu erstellenden Verordnung kommen wird – und keinesfalls über den zuvor angedachten fünf Stunden liegt.

Scharfe Kritik an KMU-Ausnahme

Scharfe Kritik übt der AfW dagegen an der geplanten Ausnahme für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Laut dem Regierungsentwurf sollen Anbieter wie Autohäuser oder Möbelhäuser keine Erlaubnis benötigen, wenn sie Verbraucherdarlehen konkret zur Finanzierung ihrer eigenen Produkte vermitteln. Der AfW moniert: Diese Ausnahme benachteilige unabhängige Vermittler und stelle auch ein Risiko für den Verbraucherschutz dar.

„Hier wird mit zweierlei Maß gemessen“, erklärt Rottenbacher. „Während unsere Mitglieder umfangreiche Sachkunde und Zulassung nachweisen müssen, dürfen andere Marktteilnehmer ohne jegliche Qualifikation weiterhin Verbraucherdarlehen vermitteln. Das untergräbt das Ziel eines einheitlichen Verbraucherschutzniveaus.“

Trotz dieser Kritik sichert der Verband zu, den weiteren Gesetzgebungsprozess konstruktiv zu begleiten. „Unser Ziel bleibt ein einheitliches, faires und praxisnahes Regelwerk für alle Vermittler – unabhängig von ihrer Unternehmensgröße“, so Rottenbacher.

Übergangsfristen: Bis November 2027 Zeit für Neubeantragung

Die neuen Vorschriften treten gemäß EU-Vorgabe am 20. November 2026 in Kraft. Wer bereits eine Erlaubnis nach Paragraf 34c GewO besitzt, darf seine Tätigkeit zunächst fortführen, muss jedoch bis spätestens 31. Mai 2027 eine neue Erlaubnis nach Paragraf 34k GewO beantragen. Die bisherige Erlaubnis gilt dann übergangsweise weiter – längstens jedoch bis zum 19. November 2027. Danach erlischt sie endgültig.

Auch für die Alte-Hasen-Regelung gilt die Frist 31. Mai 2027: Wer sich darauf berufen möchte, muss bis dahin einen entsprechenden Antrag stellen und eine ununterbrochene Tätigkeit seit dem 1. Januar 2021 nachweisen.