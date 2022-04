Stimmung der Weltwirtschaft Kreditversicherer rechnet mit steigender Zahl an Insolvenzen

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Probleme bei Lieferketten bremsen Handel

Die aktuell gemischten Nachrichten über den Zustand der Weltwirtschaft machen Vorhersagen zum globalen Wirtschaftswachstum so unvorhersehbar wie selten, berichten die Ökonomen bei Atradius, die zur spanischen Versicherungsgruppe Grupo Catalana Occidente (GCO) gehört. Atradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen in mehr als 50 Ländern. Seine Produkte sollen Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf Kredit schützen. „Wir gehen davon aus, dass das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nur noch bei 3,4 Prozent liegen wird – 0,6 Prozentpunkte weniger als bislang prognostiziert“, sagt Thomas Langen, Senior-Regionaldirektor bei Atradius, in einer aktuellen Analyse.

Thomas Langen, Atradius

Und im nächsten Jahr rechnet er mit einem weltweiten Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent, so der promovierte Jurist weiter. Die Rohstoffpreise würden in diesem Jahr demnach voraussichtlich erheblich steigen. Die bereits überhitzten Öl- und Gasmärkte zeigten nach der Invasion Russlands in der Ukraine erneut hohe Schwankungen. Und auch bei anderen Rohstoffen, bei denen Russland und die Ukraine wichtige Produzenten sind, wie Weizen, Gerste, pflanzliche Öle und Basismetalle, erwartet Atradius einen erheblichen Preisanstieg. „Die Androhung von Sanktionen gegen russische fossile Brennstoffe und die Ungewissheit über die Versorgung verschärfen die Marktknappheit“, erklärt Langen. Darüber hinaus beeinflusse der Russland-Ukraine-Konflikt einige spezifische Lieferketten negativ, wie die von Halbleitern und der Autoindustrie.

Der russische Angriffskrieg bremst aktuell die durchaus positive Entwicklung der vergangenen Monate. So wuchs der Welthandel zwischen Januar 2021 und Januar 2022 noch um 10,3 Prozent. Das Handelswachstum war bis zum Kriegsausbruch in allen wichtigen Regionen breit angelegt, und umfasste sowohl Investitions- als auch Konsumgüter. Die Handelsdynamik hatte sich sogar leicht verbessert. Doch der Schwung könnte in den kommenden Monaten aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks und fortgesetzter Probleme in den Lieferketten nachlassen. Die Nachfrage verlagert sich wieder von Waren auf Dienstleistungen, nachdem die Covid-bedingten Beschränkungen deutlich nachgelassen haben. Fabrikschließungen im Zusammenhang mit Covid, eine weitere Quelle für Spannungen in den Lieferketten, dürften auch zunehmend weniger werden, da sich die Pandemie verlangsam dürfte.

Inflationsdruck vorübergehendes Phänomen

Angespannte Versorgungsketten, hohe Transportkosten und die Situation auf den Energiemärkten haben die Inflation auf ein seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenes Niveau getrieben. Langen: „Wir gehen derzeit davon aus, dass die weltweite Inflation im Jahr 2022 durchschnittlich 6,1 Prozent betragen wird.“ Die US-Inflationsrate lag im März bei etwa 8 Prozent. In der Eurozone lag sie mit 7,5 Prozent nur geringfügig niedriger. „Wir sind der Meinung, dass der derzeitige Inflationsschub voraussichtlich nur vorübergehend ist“, betont er. Neben den Marktkräften ergreifen auch die geldpolitischen Entscheidungsträger noch stärkere Maßnahmen, um die Inflation abzuwehren.

Die Fed hat ihr pandemisches Anleihekaufprogramm bereits gestoppt und erörtert einen Plan zum Verkauf von Vermögenswerten und damit zur Schrumpfung ihrer Bilanz. Eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt hat bereits stattgefunden. Atradius rechnet mit einigen weiteren Erhöhungen in diesem Jahr. Auch die EZB hat ihr pandemiebedingtes Anleihekaufprogramm eingestellt. „Zinserhöhungen wurden von der EZB noch nicht angekündigt, aber das scheint nur eine Frage der Zeit zu sein“, sagt Langen. Mit einer ersten Zinserhöhung rechnet er entweder im vierten Quartal 2022 oder im ersten Quartal 2023. „Ob dies ausreichen wird, um die Inflation einzudämmen, bleibt abzuwarten.“

Stimmung in der Eurozone verschlechtert sich

Die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine belasten das Wachstum in den kommenden Quartalen durch weitere Unterbrechungen der Lieferketten, höhere Rohstoffpreise und die negativen Auswirkungen auf das Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher. Die aktuelle Basisprognose von Atradius sieht ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,9 Prozent in diesem Jahr und 2,7 Prozent im Jahr 2023 vor. Damit liegt die Wirtschaft des Euroraums um 1,0 Prozentpunkte unter der Basisprognose vor der Invasion.