Kreise Paulson-Hedgefonds erlöst eine Milliarde Dollar bei Bankenverkauf

Die 21,4 Milliarden Dollar schwere Gesellschaft Paulson & Co. ist durch einen Kredit-Pool und seinen Recovery Fonds investiert, der im Oktober 2008 geschaffen worden war, hieß es in einem Memo an Kunden. Die Fonds hatten 400 Millionen Dollar für den Kauf eines Anteils von 24,9 Prozent an OneWest in Pasadena, Kalifornien ausgegeben. Der Verkauf bewertet den Anteil bei 788 Millionen Dollar und Paulson hat zudem 551 Millionen Dollar an Dividenden eingenommen. Der gesamte Gewinn für die Paulson Fonds liegt bei 939 Millionen Dollar.Die Transaktion wird sechs bis neun Monate bis zum Abschluss benötigen und Paulson & Co dürfen für sechs Monate die Aktie nur eingeschränkt handeln, hieß es weiter im Memo.OneWest stellt eine bedeutende Einnahme für die zwei Fonds von Paulson & Co in diesem Jahr dar. Der Recovery Fonds legte 4,5 Prozent 2014 zu, zuvor hatte er 63 Prozent im vergangenen Jahr gewonnen. Der Credit Opportunities Fonds verzeichnete in diesem Jahr Gewinne von 8,9 Prozent nach 22 Prozent Zuwächsen 2013.Andere Investoren in der Transaktion waren Christopher Flowers, Dell-Gründer Michael Dell und der Milliardär George Soros. Chris Gillick, ein Sprecher für Paulson & Co. bei WalekPeppercomm, wollte die Gewinne nicht kommentieren.