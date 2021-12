Kreuzverhör oder Plauderstunde? Neuer Wirbel um Carsten Maschmeyer

Nun hat der Unternehmer eine Einladung der Reportervereinigung Netzwerk Recherche zu deren Jahrestagung am 1. und 2. Juli in Hamburg angenommen.NDR-Reporter Lütgert, der dem Netzwerk angehört, ist verärgert: Eine erste Einladung des Netzwerkes zu einem Streitgespräch mit Lütgert im März hatte Maschmeyer noch abgelehnt mit der Begründung, er fühle sich nicht fair behandelt.Daraufhin hatte das Netzwerk erneut angefragt, ob Maschmeyer sich ein Streitgespräch mit dem Spiegel-Autor Markus Grill, der ebenfalls kritisch über AWD recherchiert hatte, vorstellen könne. Maschmeyer akzeptierte, auch Fragen aus dem Publikum sollen zulässig sein.Lütgert hat daraufhin in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit dem Austritt aus dem Netzwerk gedroht und dem Reporterverein vorgeworfen, sich von Maschmeyer die Bedingungen für das Streitgespräch diktieren zu lassen.Dies weist die Reportervereinigung zurück: „Wir haben ihn eingeladen. Er hat die Bedingungen akzeptiert, die für alle Diskussionen auf der Jahrestagung gelten“, so Thomas Leif, Vorsitzender des Netzwerk Recherche.Im Übrigen habe man Lütgert und der Panorama-Redaktion angeboten, nach der Maschmeyer-Diskussion ein zweites Streitgespräch zu führen – zwischen dem Spiegel-Redakteur Grill und den Machern der Panorama-Dokumentationen über die Methoden Maschmeyers. Darauf habe man bislang keine Antwort erhalten.Unabhängig davon sei bereits ein einstündiges Gespräch mit Christoph Lütgert während der Jahrestagung geplant. Titel der Veranstaltung: „Kik und AWD – Recherchen gegen Widerstände“. > zum Programm der Jahrestagung des Netzwerk Recherche