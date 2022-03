Versicherungen Ukraine-Krieg treibt Preise für Cyber-Policen

Russlands militärischer Einmarsch in die Ukraine dürfte höchstwahrscheinlich kurz- bis mittelfristig auch die globale Versicherungsbranche erheblich in Mitleidenschaft ziehen. Das betreffe insbesondere die erhöhte Unsicherheit an den Kapitalmärkten und das Risiko großangelegter Cyber-Attacken, erwartet die international tätige Rating-Agentur A.M. Best aus Oldwick im US-Bundesstaat New Jersey laut ihrem aktuell veröffentlichten Marktkommentar „Significant Implications of Ukraine Invasion on Global Insurance Industry”. Unmittelbar negativ betroffen waren die weltweiten Börsen von den Nachrichten über die Invasion Ende voriger Woche. Aber auch weiterhin dürften die Kursausschläge vergleichsweise hoch bleiben.

Versicherer von Infrastrukturprojekten

Außerdem seien die international abgestimmten Sanktionen gegen Russland folgenreich für die Rohstoffpreise weltweit. „Weitere Sanktionen können die Fähigkeit internationaler Versicherer und Rückversicherer beeinträchtigen, russische Risiken zu übernehmen, oder es ihnen erschweren, Ansprüche aus bestehenden Policen zu bedienen“, sagt Anna Sheremeteva. Die Finanzanalystin bei A.M. Best erwartet die stärksten Auswirkungen für Gesellschaften, die große Energieanlagen und Infrastrukturprojekte versichert haben. „Die Sanktionen werden sich aber auch auf die Bilanzen russischer Versicherer und ihre Beziehungen zu internationalen Partnern auswirken“, betont Sheremetevas Analystenkollege Todor Kitin.

Auf der Aktivseite ihrer Bilanzen würden die Kapitalanlagen niedriger bewertet, weil die russische Zentralbank ihren Leitzins jetzt auf 20 Prozent verdoppelt hat und die russischen Aktienkurse auf breiter Front eingebrochen sind. Und auf der Passivseite ihrer Bilanzen würde eine noch weiter steigende Inflationsrate in Russland die zu begleichenden Schadenkosten in die Höhe treiben. Letzteres gelte ebenso für Policen zum Schutz vor den finanziellen Folgen von Cyber-Angriffen. Denn eine Eskalation des Konflikts in dem Schwarzmeerstaat erhöhe das Risiko von Attacken über das Internet weltweit. Eine erhöhte Risikowahrnehmung für deren wirtschaftlichen Schäden könne bei der bereits angespannten Marktlage zu höheren Cyber-Prämien führen.