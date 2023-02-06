Volkswirt Thorsten Polleit
So funktioniert die Kriegswirtschaft
Im ZDF wurde jüngst folgende Frage erörtert: Braucht Deutschland eine Kriegswirtschaft? Auch Wolfgang Ischinger, früherer Top-Diplomat und langjähriger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, griff die Frage auf. Manfred Weber, Vize-Chef der bayerischen CSU, sagte: „Wir brauchen – auch wenn der Begriff kein einfacher ist – eine Art Kriegswirtschaft in der EU, um Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können“. Aus rein ökonomischer Sicht hätte die Einrichtung einer Kriegswirtschaft für die Volkswirtschaften des Westens tiefgreifende Folgen. Zwei Aspekte sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung: Die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht und die Art und Weise, wie die Kriegswirtschaft finanziert wird. Wie die nachfolgende, rein ökonomische Betrachtung deutlich macht, können beide Aspekte zu einer zunehmenden Abkehr von marktwirtschaftlichen Grundlagen führen und Wohlstand und Freiheit der Bürger und Unternehmer erheblich einschränken. Für eine abschließende Diskussion sind die Überlegungen in diesem Artikel natürlich durch politische Aspekte zu ergänzen.