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Märkte bewegen Aktien, Zinsen, Politik. Und Menschen. Deshalb präsentieren wir dir hier die bedeutendsten Analysen und Thesen von Top-Ökonomen - gebündelt und übersichtlich. Führende Volkswirte und Unternehmensstrategen gehen den wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen clever und zuweilen kontrovers auf den Grund.

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Volkswirt Thorsten Polleit

So funktioniert die Kriegswirtschaft

Thorsten Polleit
Thorsten Polleit ist Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel.
Thorsten Polleit ist Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel. Bildquelle: Degussa Goldhandel
Wladimir Putin richtet die volkswirtschaftliche Produktion in Russland zusehends per Staatseingriff auf Waren aus, die für den Ukraine-Krieg nötig sind. Experten sprechen in diesem Zusammenhang gerne von Kriegsökonomie. Hier erklärt Thorsten Polleit von Degussa Goldhandel, wie die Wirtschaftsordnung funktioniert.

Im ZDF wurde jüngst folgende Frage erörtert: Braucht Deutschland eine Kriegswirtschaft? Auch Wolfgang Ischinger, früherer Top-Diplomat und langjähriger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, griff die Frage auf. Manfred Weber, Vize-Chef der bayerischen CSU, sagte: „Wir brauchen – auch wenn der Begriff kein einfacher ist – eine Art Kriegswirtschaft in der EU, um Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können“. Aus rein ökonomischer Sicht hätte die Einrichtung einer Kriegswirtschaft für die Volkswirtschaften des Westens tiefgreifende Folgen. Zwei Aspekte sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung: Die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht und die Art und Weise, wie die Kriegswirtschaft finanziert wird. Wie die nachfolgende, rein ökonomische Betrachtung deutlich macht, können beide Aspekte zu einer zunehmenden Abkehr von marktwirtschaftlichen Grundlagen führen und Wohlstand und Freiheit der Bürger und Unternehmer erheblich einschränken. Für eine abschließende Diskussion sind die Überlegungen in diesem Artikel natürlich durch politische Aspekte zu ergänzen.

Über den Autor

Thorsten Polleit | Degussa Goldhandel
Thorsten Polleit ist seit 2012 Chefvolkswirt der Degussa Goldhandel. Polleit ist Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland.

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