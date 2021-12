Krise im Versicherungsvertrieb: Jeder dritten Agentur droht das Aus

In der wachsenden Online-Konkurrenz sowie der Honorarberatung und der Zunahme an Nettotarifen sehen die Marktforscher weitere Faktoren, die den Agenturen das Leben schwer machen.Zusätzliches Wachstum im Geschäft mit Lebensversicherungen zu erschließen, sei dabei für die Agenturen nur noch schwer möglich. Eine Lösung des Dilemmas liegt für die Marktforscher in der Vertiefung des Angebots.Die gesetzlich vorgeschriebenen Beratungspflichten sollten als mehrwertiger Bestandteil der Vermittlungsleistungen ausgebaut werden, ohne sich dabei selbst dem Honorarberatungstrend anzuschließen.Auch Ausschließlichkeitsagenturen könnten diese Dienstleistung beispielsweise in Form eines Servicevertrags anbieten. Die ersten Umsetzungsideen liegen, so Steria Mummert Consulting, bereits in Konzeptform vor.Bis dieses neue Erlösmodell zur Marktreife kommt, dürften allerdings noch vier bis fünf Jahre vergehen. Dies liege weniger an der Umsetzungsgeschwindigkeit als vielmehr an der erforderlichen Dauer, für diese Geschäftsmodelle das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.