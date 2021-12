Redaktion 15.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Krise in der Ukraine Wie viel Russland in Ihren Fonds steckt

Die Krise in der Ukraine eskaliert. Das betrifft auch viele Geldanleger in Deutschland, die damit wahrscheinlich gar nicht rechnen. In welchen Fonds Gazprom-Aktien oder Putin-Bonds stecken, zeigt das Handelsblatt.