Dass wir in historisch besonderen Zeiten leben, wird schon beim Blick in die Abendnachrichten deutlich. Globale Krisen wie Pandemie und Krieg scheinen sich nahtlos abzulösen. Kaum erscheint eine Krise halbwegs beigelegt, erscheint schon die nächste am Horizont.

Es ist daher nicht überraschend, wenn in einem derart unsicheren Umfeld auch Finanzmarktprognosen vorsichtiger ausfallen. Und wenn die Teilnehmer an ebendiesen Märkten nach Orientierung suchen, schauen sie auf die Historie. Wie haben sich die Kurse von Aktien, Anleihen und Gold in der Vergangenheit entwickelt, wenn Wachstum und Inflation in diese oder jene Richtung gelaufen sind? Und welche Muster kann man eventuell auf die gegenwärtige Situation übertragen?

Die ernüchternde Erkenntnis lautet: Man hätte die Besonderheiten unserer heutigen Zeit, mit einer gerade überstandenen Jahrhundertpandemie, dem brutalsten Angriffskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg oder einer Menschheitsherausforderung wie dem Klimawandel überhaupt nicht gebraucht, um festzustellen, dass historische Vorbilder zur Ableitung von Finanzmarktprognosen nur begrenzt taugen.

