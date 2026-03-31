Wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig fallen, versagt klassische Diversifikation. Welche drei Anlageklassen wirklich schützen, analysiert Gastautor Andreas Heinrich.

Krisenportfolio Welche Anlageklassen halten stand, wenn Korrelationen versagen?

Wer den richtigen Schutzschirm hat, bleibt im Sturm trocken – das gilt auch für Portfolios in der Krise.

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Die US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf Ziele im Iran haben die Aktienmärkte im März 2026 spürbar unter Druck gesetzt. Die klassischen Mechanismen der Diversifikation funktionieren nicht mehr nach dem alten Lehrbuch. In Phasen geopolitischer Instabilität steigen die Energiepreise – und damit kehren die Inflationssorgen zurück. Dann geraten nicht nur Staatsanleihen als traditioneller sicherer Hafen unter Druck.

Einfache Antworten gibt es nicht. Ein „One-Size-Fits-All“-Safe-Haven existiert nicht. Wer sein Portfolio stabilisieren will, braucht echte Diversifikation – eine, die auch dann funktioniert, wenn Korrelationen in Stressphasen gegen eins laufen.

40 Basispunkte: Der Anleiheverlust seit Kriegsbeginn

Seit Beginn der Operation „Epic Fury“ am 28. Februar 2026 konnten nur wenige Anlageklassen einen verlässlichen Diversifikationseffekt für Portfolios erzielen. Wenn Anleger über Diversifikation sprechen, steht meist die Streuung über Regionen oder die klassische Aktien-Renten-Kombination im Mittelpunkt. Die aktuellen Marktbewegungen zeigen jedoch, dass diesen Mechanismen nicht uneingeschränkt vertraut werden kann.

Die aktuelle Lage ist ein Paradebeispiel dafür, dass traditionelle Risk-off-Korrelationen und die Flucht in vermeintlich sichere Häfen – Staatsanleihen und Gold – nicht als gegeben gelten können. Seit Kriegsbeginn sind die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen um rund 40 Basispunkte gestiegen.

Anders ausgedrückt: Der Sicherheitsanker im Portfolio hat gerade rund 4 Prozent seines Wertes verloren.

Die Formel dafür ist einfach:

Kursverlust = -Modifizierte Duration x Renditeänderung.

In Stressphasen – wie bereits 2022 zu beobachten war – können Anleiheportfolios zeitweise sogar stärker fallen als Aktienportfolios.

Wenn Anleihen und Aktien gleichzeitig fallen

In der Theorie sollten Anleihekurse in Stressphasen steigen. Dieser Mechanismus funktioniert in einem Umfeld wachsender Rezessionswahrscheinlichkeit – aber nur, solange keine Inflation droht.

Steigen gleichzeitig Inflationserwartungen und Rezessionswahrscheinlichkeit, bricht die traditionelle inverse Korrelation zwischen Aktien und Anleihen zusammen. Beide Anlageklassen verlieren dann gleichzeitig an Wert. Hinzu kommt die wachsende Sorge vieler Anleger über strukturell höhere Staatsverschuldung und ausufernde Haushaltsdefizite.

Drei Anlageklassen, die wirklich schützen

Welche Alternativen bleiben? Drei Anlageklassen haben in der aktuellen Krise Schutz geboten:

Energieaktien: Öl-Futures sind für Privatanleger kaum handhabbar. Energieaktien hingegen funktionieren als natürlicher Hedge – mit einem entscheidenden Vorteil: Auch wenn ihre Wertentwicklung in den vergangenen zwei Jahren hinter dem Markt zurückblieb, wurden Anleger für die Absicherung gegen globale Energieschocks durch stetiges Dividendeneinkommen entlohnt. Bei klassischen Absicherungen, etwa mit Derivaten, ist das Gegenteil der Fall: Dort zahlt man eine Prämie für den Schutz.

Währungsdiversifikation: Der US-Dollar profitierte nicht nur von seiner Stellung als sicherer Hafen, sondern auch von der strukturellen Energieautonomie der Vereinigten Staaten. Auch Währungsräume mit reichhaltigen Rohstoff- und Energievorkommen konnten aufwerten – etwa die norwegische Krone oder der kanadische Dollar.

Fixed Income 2.0: Während Festzinsanleihen deutliche Kursverluste verzeichneten, profitierten inflationsgelinkte Anleihen oder variabel verzinste Anleihen vom aktuell eingepreisten Zinsanstieg und den gestiegenen Inflationserwartungen.

Das stagflationsähnliche Umfeld und seine Folgen

Historisch haben Märkte politische Konflikte oft schnell verarbeitet – entscheidend ist jedoch deren wirtschaftliche Folgewirkung auf Inflation und Zinsen. Aktuell preisen die Märkte ein stagflationsähnliches Umfeld ein, das hohe Anforderungen an die Titelauswahl stellt.

In der Vergangenheit schnitten in solchen Phasen Aktien mit natürlichem Inflationsschutz besser ab als der breite Markt – etwa Energieaktien oder defensive Konsumwerte mit Preissetzungsmacht. Auf der Anleihenseite könnten inflationsgelinkte Anleihen und variabel verzinste Papiere das Portfolio stabilisieren.

Psychologie schlägt Perfektion

Einkommensstrategien – etwa durch Stillhalterkomponenten oder Dividendentitel – können hier den entscheidenden Unterschied machen. Sie erzeugen regelmäßige Cashflows, auch wenn die Kurse seitwärts tendieren oder fallen. Der Umgang mit Verlustaversion ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor: Regelmäßige Erträge können helfen, emotionale Schwankungen zu reduzieren – oft wirkungsvoller als eine auf dem Papier optimale Portfoliokonstruktion.

Am Ende zählt nicht die theoretisch perfekte Strategie, sondern diejenige, die Anleger langfristig emotional durchhalten können.