BVI-Spezialisten im Podcast Wie krisensicher sind Fonds?
Finanzkrise, Corona-Krise, Energiekrise: An den Märkten jagd eine Katastrophe die nächste, viele Investoren machen sich Sorgen um ihr Geld. Thomas Richter und Peggy Steffen vom Fondsverband BVI und Steffen Kern von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (engl.: European Securities and Markets Authority, kurz: ESMA) ordnen im Podcast aktuelle Entwicklungen für die Asset-Management-Branche ein und sagen, wie sicher Fonds aus ihrer Sicht sind.