Kern: Mein Einstieg kam über die Arbeit neben dem Studium. Ich habe ganz klassisch Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt studiert, wusste am Anfang aber überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Im Masterstudium in Mainz habe ich mich auf Corporate Governance im Accounting- und Finance-Studium fokussiert. Da kam ich mit einer späteren Kollegin in den Austausch, die einen Vortrag gehalten hat, was sie als ESG-Analystin bei Union Investment macht. Da habe ich gemerkt: Das ist das, was ich machen will!

Was hat Sie persönlich in die Branche geführt?

Was haben Sie dann unternommen, um in diese Richtung zu gehen?

Kern: Es war während Corona, es gab keine offenen Stellen, auch nicht als Werkstudentin oder Praktikantin. Ich habe dann so oft dort nachgefragt, dass sie mich irgendwann einstellen mussten! (lacht)

Nach der Werkstudententätigkeit wurde ich als Analystin übernommen – und wechselte im Juli 2023 zur Bethmann Bank. Ich hatte das Ziel, mich zur Portfoliomanagerin weiterzuentwickeln. Die reine Analyse ist zwar sehr wichtig für das, was ich jetzt tue, aber ich wollte an der Selektionsentscheidung mitwirken, ohne den ESG-Fokus zu verlieren.

Was bedeutet das konkret? Woraus besteht ihre Tätigkeit jetzt?

Kern: Ich arbeite nun in der Investmentstrategie unter der Leitung von Johanna Handte, der Investmentchefin. Im internationalen Aktienteam der ABN Amro bin ich für die ESG- und Impact-Modellportfolien zuständig. Das heißt, ich selektiere Aktien, die zur jeweiligen Strategie passen und von denen ich überzeugt bin. Hierbei bewerte ich sowohl die finanzielle Attraktivität als auch das ESG Risiko oder den Impact des Unternehmens.

Sie engagieren sich auch, um Frauen für die Branche zu begeistern.

Kern: Genau. Ich nehme an Netzwerkveranstaltungen teil, die auch für Studentinnen geöffnet sind. Wir schreiben regelmäßig Werkstudentenstellen in unserer Investmentstrategie aus. Dabei versuchen wir, gute Nachwuchskräfte zu rekrutieren – natürlich unabhängig vom Geschlecht. So kommen wir mit vielversprechenden Talenten in Kontakt und entdecken die Portfoliomanager von morgen.

Laut einer aktuellen Studie sinkt der Frauenanteil in der Finanzbranche, je höher man in der Hierarchie schaut. Bei Führungspositionen sind es nur 26 Prozent, in der Geschäftsleitung oder im Aufsichtsrat sogar nur 13 Prozent. Wie ist Ihr Blick auf diese Zahlen?

Kern: Diese Zahlen spiegeln die Realität wider, aber sie verändern sich zum Glück. Was ich besonders positiv finde: Bei der Bethmann Bank haben wir auch weibliche Führungskräfte. Die von Ihnen genannten Zahlen zeigen, dass dies ganz und gar nicht selbstverständlich ist.

Wir haben eine ausgeglichene Führung, auch im Vorstand mit Agnes Brelik. In den Kerneinheiten wie im Investmentcenter haben wir ebenfalls weibliche Führungskräfte, unter Co-Leitung von Anja Heßeler als Leiterin der Vermögensverwaltung und – wie erwähnt – Johanna Handte als CIO.

Ich glaube, dass heterogene Gruppen auch für das Investieren sehr hilfreich sind, weil verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Wir diskutieren sehr offen und haben ein vertrauensvolles Miteinander. Dazu kommt viel Freiheit zum Ausprobieren und die Unterstützung, seinen eigenen Weg zu gehen.

Ein Blick auf die andere Seite, auf die Anlegerinnen: Sind spezielle Finanzprodukte für Frauen sinnvoll oder kontraproduktiv?

Kern: Ich denke, das muss man differenziert betrachten. Es kommt eben sehr darauf an, was das Investmentziel des Anlegers ist. Für Stiftungen, die Frauen fördern, kann es sehr interessant sein, sich mit Impact-Investing zu befassen, das auf entsprechende SDGs (Sustainable Development Goals, Anm. d. Red.) abzielt. Zudem fördern nachhaltige Produkte und Dienstleistungen auch indirekt Frauen, da diese häufiger vom Klimawandel betroffen sind. Aber nein: Nicht jede Frau muss in einen Frauenfonds investieren.

Grundsätzlich ist die Finanzbildung von Frauen der Schlüssel. Frauen sollten keine Scheu fühlen, sich mit ihren eigenen Finanzen zu beschäftigen. Sie sollten ihre eigene Entscheidung treffen können – sei es für einen Fonds mit dem Ziel, Gleichberechtigung zu stärken oder für eine klassische Vermögensverwaltung.

Brauchen Studentinnen bestimmte Charaktereigenschaften, um in der Branche zu landen?

Kern: Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie im Wesentlichen keine anderen Eigenschaften benötigen als männliche Studenten, sondern dass unterschiedliche Charaktere unabhängig vom Geschlecht in der Finanzbranche Platz haben.

Was allen hilft, die sich für die Branche interessieren, ist eine grundsätzliche Offenheit und Neugier. Dass man sich vielleicht selbst überlegt, welche Aktie spannend sein könnte, oder sich den Börsenclub der jeweiligen Uni anschaut.

Und speziell für Frauen: Dass man sich nicht einschüchtern lässt, wenn man zunächst die einzige weibliche Studentin ist. Dafür kann es hilfreich sein, sich zu vernetzen, besonders unter Frauen. Ich habe auch oft erlebt, dass man über LinkedIn jemanden anspricht, dessen Karriere man interessant findet. Die meisten nehmen sich die Minute, um Auskunft zu geben und bei Fragen weiterzuhelfen.

Über Kristina Kern und die Bethmann Bank

Kristina Kern, Jahrgang 1995, ist seit 2023 Aktien-Portfoliomanagerin mit Fokus auf ESG und Impact bei der Bethmann Bank. Sie hat an der Goethe-Universität Frankfurt Wirtschaftswissenschaften studiert und sich im Master-Studiengang in Mainz auf Corporate Governance spezialisiert. Anschließend war sie bei Union Investment als ESG-Analystin tätig. Kern engagiert sich aktiv für mehr Diversität in der Finanzbranche und hält auch regelmäßig Vorträge an Universitäten, um junge Frauen für Berufe im Finanzsektor zu begeistern.

Die Bethmann Bank, gegründet im Jahr 1712, ist eine der ältesten Privatbanken Deutschlands. Sie betreut – mittlerweile als Marke der niederländischen ABN Amro Bank N.V. – vornehmlich vermögende Privatkunden, Familienunternehmen und Vermögensverwalter und verwaltet rund 44 Milliarden Euro.