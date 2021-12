Nun stehen diese Policen gerade ziemlich heftig in der Kritik.Ja, aber in vielen Fällen zu Unrecht. In diesem Zusammenhang werden alle Produkte über einen Kamm geschoren. Einmalbeitragspolicen gehören seit Jahren zum klassischen Geschäft der Versicherer. Sie sind für Leute gedacht, die Geld übrig haben und das in eine sofort startende oder aufgeschobene Versicherung investieren wollen. Für diese Kunden steht klar die Altersvorsorge im Vordergrund. Das ist beim kritisierten kurzfristigen Geschäft nicht so.Wo liegt der Unterschied?Bei den Kurzläufern geht es darum, Geld zu parken. Hier versprechen viele Anbieter einen Zins, der am Kapitalmarkt so gerade nicht zu erwirtschaften ist. Das wird über den Bestand quersubventioniert.Bieten Sie so etwas an?Nein, weder bei HDI-Gerling noch bei Aspecta.Mal drüber nachgedacht?Wir beobachten den Markt natürlich und schauen uns an, was die Konkurrenten machen. Aber wir wollen nachhaltiges Geschäft und halten nichts davon, für gute Umsatzzahlen den Bestand zu belasten.Parkdepots sollen ja das Problem lösen, dass viele Versicherte nach Ablauf einer Kapitallebensversicherung ihr Geld nehmen und es woanders anlegen. Wie lösen Sie das Problem?Sechs Monate bevor ein Vertrag bei uns ausläuft, schreiben wir Kunden an und stellen Möglichkeiten für die Wiederanlage bei uns vor. Das ist ein wichtiges Thema, deshalb sind wir jetzt dabei, den zeitlichen Vorlauf deutlich zu erweitern.