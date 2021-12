Kritik an Trichet: „Griechenland ist nicht Lehman Brothers“

In einer Rede verändert Jean-Claude Trichet seine Tonlage nur selten. Er murmelt Vorträge in monotonem Englisch mit deutlichem französischem Akzent. Einmal klingt es sogar, als würde er beim Reden gähnen.Manchmal aber beginnt Mister President, wie ihn Zuschauer ehrfürchtig nennen, zu kichern. Dann wirkt er listig wie ein Großvater, der erzählt, wie er seinem Enkel heimlich Geld zugesteckt hat, ohne dass die Eltern es wussten.So ist es auch am Freitag bei der Konferenz „Die EZB und ihre Beobachter“. Trichet spricht darüber, wie er sich mit dem Leitzins zweimal gegen den Willen einiger Experten gestellt hatte – im Jahr 2004, als die Wirtschaft noch nicht allzu rund lief, und alle Welt einen weiteren Zinsschritt nach unten forderte. Und 2008, als er den Leitzins erhöhte, die Turbulenzen schon begonnen hatten, hohe Rohstoffpreise jedoch starke Inflation erzeugten. „Entgegen den Wünschen von Banken, Volkswirten und einigen Lobbies“, kichert Trichet und bringt das als Beleg dafür, was ihm besonders heilig ist: die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB).