Bitcoin Der Kryptowinter ist vorbei - und mehrere Gründe sprechen für einen Sommer

Es ist einfach, einen Kryptowinter nur an den Kursen festzumachen. Doch natürlich stimmt es: Kryptos kamen unter Druck, verloren große Teile ihres Wertes. Manche der Altcoins, der kleinen alternativen Kryptowährungen, sind so gut wie nichts mehr wert. Bitcoin, Ethereum & Co., die Platzhirsche, mussten ebenfalls kräftig bluten. Doch zu sehen war auch: Sie haben sich überraschend stabil gehalten.

Anders als von Kryptoskeptikern erwartet sind sie nicht in sich zusammengebrochen. Sie sind nicht auf Null gefallen, sie werden weiter gehandelt und der Markt ist intakt. Kein Wunder, haben sich doch viele der großen Spieler am Markt im selbst ausgerufenen Winter gut mit Coins und Token eingedeckt. Sie brauchen sie, um eine Infrastruktur zu betreiben, die immer wichtiger und immer weiter ausgebaut wird.

Mica-Richtlinie schafft Struktur

Dazu kommt, dass auch die Regulierung jetzt Struktur geschaffen hat. Die EU ist mit ihrer Mica-Richtlinie weit voran, ermöglicht mehr als sie verbietet. Rechtssicherheit ist ein hohes Gut, auch und gerade in einem Umfeld, das lange als unsicher, schwierig zu überschauen und von zwielichtigen Gestalten durchzogen galt. Vorbei sind diese Zeiten. Die Regulierung zieht Leitlinien ein und sorgt dafür, dass sie eingehalten werden.

Ein gutes Umfeld also für Krypto-Unternehmen. Und das sich auszahlt, denn auch das Geschäft mit den Kryptos zieht allmählich wieder an. Bitcoin, Ethereum und andere sind in den vergangenen Wochen und Monaten stark gestiegen, ihr Winterschlaf ist vorerst beendet.

Dazu kommt, dass die den meisten Kryptos zugrundeliegende Technologie, die Blockchain, immer mehr Geschäft auf sich zieht. Immer häufiger werden auch reale Assets, Immobilien etwa, auf der Blockchain verbrieft. Einfacher handelbar, transparenter und günstiger sind die Token verglichen mit herkömmlichen Handelswegen.

Frühlingserwachen im Krypto-Markt

All dies sorgt dafür, dass die Branche allmählich wieder erwacht. Aber diesmal erwachen nicht nur einige wenige Individuen. Es sind Schwergewichte, die sich in den Markt drängen, die ihren Anteil haben wollen, die Geschäft machen möchten. Und sie werden das auch schaffen.

Für Anleger könnte das der Auftakt für gute Zeiten sein. Denn eine höhere Nachfrage sollte immer die Kurse treiben.

